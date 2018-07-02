Komutanlara veda yemeği

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde, ilçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Vedat Akdağ ve Astsubay Çavuş Emrah Yımaz için veda yemeği düzenlendi.
Özel bir restaurantta düzenelenen veda yemeğine Kaymakam Kadir Yurdagül, Belediye Başkanı Halil Başer, daire amirleri ve köy muhtarları katıldı.Kaymakam Yurdagül tayini Ağrı’ya çıkan İlçe Jandarma komutanı Vedat Adağ ve tayini Diyarbakır’a çıkan Astsubay Çavuş Emrah YIlmaz ’a İlçeye yapmış oldukları çalışmalar için teşekkür etti, yeni görev yerlerinde başarılar dileyip plaket verdi. (YD-EFE)