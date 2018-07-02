KÜTAHYA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

02 Temmuz 2018 Pazartesi 11:39

Komutanlara veda yemeği

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde, ilçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Vedat Akdağ ve Astsubay Çavuş Emrah Yımaz için veda yemeği düzenlendi.Özel bir restaurantta düzenelenen veda yemeğine Kaymakam Kadir Yurdagül, Belediye Başkanı...

Komutanlara veda yemeği
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde, ilçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Vedat Akdağ ve Astsubay Çavuş Emrah Yımaz için veda yemeği düzenlendi.

Özel bir restaurantta düzenelenen veda yemeğine Kaymakam Kadir Yurdagül, Belediye Başkanı Halil Başer, daire amirleri ve köy muhtarları katıldı.

Kaymakam Yurdagül tayini Ağrı’ya çıkan İlçe Jandarma komutanı Vedat Adağ ve tayini Diyarbakır’a çıkan Astsubay Çavuş Emrah YIlmaz ’a İlçeye yapmış oldukları çalışmalar için teşekkür etti, yeni görev yerlerinde başarılar dileyip plaket verdi. (YD-EFE)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku