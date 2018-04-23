Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde düzenlenen “Müzik Dinletisi” programında Müzik Öğretmeni Cansu Hande Öztürk’ün koroyu seyircilerin arasından yönetmesi esnasında ilginç görüntüler oluştu.İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2017-2018 Eğitim ve Öğretim yılı “Müzik Dinletisi” programında Merkez Şehitler Ortaokulunda Müzik Öğretmeni olarak görev yapan Cansu Hande Öztürk’ün sahnede bulunan okulun korosunu seyircilerin arasından ayakta yönetmesi görenleri gülümsetti.(MA-EFE)
Koro Şefliğini seyircilerin arasından yaptı
Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde düzenlenen “Müzik Dinletisi” programında Müzik Öğretmeni Cansu Hande Öztürk’ün koroyu seyircilerin arasından yönetmesi esnasında ilginç görüntüler oluştu.İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından...