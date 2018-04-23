KÜTAHYA:
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23 Nisan 2018 Pazartesi 16:06

Koro Şefliğini seyircilerin arasından yaptı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde düzenlenen “Müzik Dinletisi” programında Müzik Öğretmeni Cansu Hande Öztürk’ün koroyu seyircilerin arasından yönetmesi esnasında ilginç görüntüler oluştu.İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından...

Koro Şefliğini seyircilerin arasından yaptı
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Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde düzenlenen “Müzik Dinletisi” programında Müzik Öğretmeni Cansu Hande Öztürk’ün koroyu seyircilerin arasından yönetmesi esnasında ilginç görüntüler oluştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2017-2018 Eğitim ve Öğretim yılı “Müzik Dinletisi” programında Merkez Şehitler Ortaokulunda Müzik Öğretmeni olarak görev yapan Cansu Hande Öztürk’ün sahnede bulunan okulun korosunu seyircilerin arasından ayakta yönetmesi görenleri gülümsetti.(MA-EFE)
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