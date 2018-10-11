KSBÜ’de akademik yıl açılışı

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Açılışı ile Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi Önlük Giyme Töreni gerçekleştirildi.

Vali Ahmet Hamdi Nayir, Kütahya’ya kurulan ikinci üniversitenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti. Kütahya için önemli bir tören olduğunu ifade eden Vali Nayir, “Yeni öğrencilerimizin onurunu, heyecanını paylaşmak, ilimizin kazandığı ikinci bir üniversitenin yine gururunu paylaşmak üzere sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Üniversitemizin kuruluşunda, sizlerin bu okulu kazanmasında emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. İlimiz için önemli bir tören. Bu başlangıcın burada, hep birlikte yapılmış olmasından duyduğum mutluluğu ifade ediyor, saygılar sunuyorum” dedi.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin ilin tanıtımına sağlayacağı katkıdan da söz eden Nayir, “Biz Kütahya’mızı tanıtırken tarih, kültür, sanat, kaplıcalar şehri, çininin başkenti ve üniversite şehri diyorduk. Artık üniversiteler şehri diyeceğimiz bir Kütahya var. İlimizin adının bilinmesinde, tanınmasında Dumlupınar Üniversitemizin ve Hava Er ve Eğitim Tugay Komutanlığımızın önemli bir yer tuttuğunu gördük. İnşallah ikinci üniversitemizle birlikte bu sayı daha da artacak. İlimizin bütün zenginliklerinin, güzelliklerinin ülkemizin dört bir tarafında bilinmesine yardımcı olacak bir çalışma içerisinde olacağız” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Tıp Fakültesi ile Diş Hekimliği Fakültesi dönem 1 öğrencileri beyaz önlükleriyle sahneye davet edildi. Beyaz önlüklerini giyerek mesleğe ilk adımlarını atan 152 doktor adayını sahnede Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Sinan Aydıntuğ ile Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim üyesi Emine Kadıoğlu karşıladı.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesindeki ilk dersi Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Kurulu Üyesi Prof. Dr. Necdet Ünüvar verdi.

Törene, Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Evren Akbey, KSBÜ Rektörü Vural Kavuncu, Baro Başkanı Ahmet Atam, Vali Yardımcıları Halil İbrahim Ertekin ile Kenan Eskin, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Kurulu üyesi Prof. Dr. Necdet Ünüvar, STK temsilcileri, daire müdürleri, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı. (EFE)

KSBÜ