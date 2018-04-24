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24 Nisan 2018 Salı 10:48

"Küçük seyyahlar Gediz’i geziyor" projesi

Öğrenciler, ’’Küçük seyyahlar Gediz’i geziyor’’ projesi kapsamında Eskigediz beldesini ziyaret etti.Gediz Milli Eğitim Müdürlüğü’nün başlatmış olduğu " Küçük seyyahlar Gediz’i geziyor" Projesi kapsamında Şehit Hüseyin...

'Küçük seyyahlar Gediz'i geziyor' projesi
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Öğrenciler, ’’Küçük seyyahlar Gediz’i geziyor’’ projesi kapsamında Eskigediz beldesini ziyaret etti.

Gediz Milli Eğitim Müdürlüğü’nün başlatmış olduğu " Küçük seyyahlar Gediz’i geziyor" Projesi kapsamında Şehit Hüseyin Gürlekli, Anadolu Sağlık Meslek Lisesi, Özel Gediz İsabet Okulu, Gölcük İlköğretim Okulu,Yunuslar İlköğretim Okulu, Mehmetçik Orta Okulu, Gökler İlköğretim ve Gümele İlköğretim okulu öğrenci ve öğretmenlerinden oluşan grup Eskigediz Beldesine ziyarette bulundular. Öğrenciler Eskigediz Beldesi’nde bulunan tarihi camiler, evler ve su kemeri, Kent Müzesi ve Kent Müzesi satış reyonuna ziyaret ettiler. Öğrencilere 1970 depremi anlatıldı. Depremde ayakta kalan yapılar hakkında bilgiler verildi. (YD-EFE)
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