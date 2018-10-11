KÜTAHYA:
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11 Ekim 2018 Perşembe 10:49

Kütahya Belediyesi, örnek bir projeyi daha hayata geçirdi

Kütahya’da, ’Şehzadeler Güneş Enerji Santrali ve Gözlem Evi’ düzenlenen törenle hizmete sunuldu.2 yıl önce Kütahya Belediyesi ile Zafer Kalkınma Ajansı (ZEKA) arasında imzalanan protokol ile çalışmalarına başlanan Şehzadeler Parkı...

Kütahya Belediyesi, örnek bir projeyi daha hayata geçirdi
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Kütahya’da, ’Şehzadeler Güneş Enerji Santrali ve Gözlem Evi’ düzenlenen törenle hizmete sunuldu.

2 yıl önce Kütahya Belediyesi ile Zafer Kalkınma Ajansı (ZEKA) arasında imzalanan protokol ile çalışmalarına başlanan Şehzadeler Parkı Güneş Enerji Santrali ve Gözlem Evi, enerji üretmeye başladı.

Güneş Enerji Santrali ve Gözlem Evi’nin 1 milyon 500 bin TL civarında bir maliyeti olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, "Kütahya Belediyesi olarak kurumlarla ortak çalışmaya, onlarla ortak proje üretmeye açık olduğumuzu, onlarla Kütahya’nın geleceğini inşa etme konusunda çalışmalar yapabileceğimizi söylüyoruz. Bunlardan bir tanesi de ilimize büyük katkılar sunan ZEKA ile birlikte gerçekleştirdik. Şehzadeler Güneş Enerji Santrali ve Gözlem Evi’nin yaklaşık 1 milyon 500 bin TL civarında bir maliyeti var. Bunun yüzde 60’ını Zafer Kalkınma Ajansı’ndan hibe olarak aldık. Diğer kısmını da Kütahya Belediyesi öz kaynaklarından karşıladık. Bu alanı Kütahyalı hemşehrilerimiz yakinen biliyor. Daha önce yıllarca vahşi çöp depolama alanı olarak kullanılmış ve bir süre sonra başka alan oluşturulunca burası üstü kapatılarak kullanıma kapanmıştır. Tabi gaz patlamaları nedeni ile de üstünde bir yapılaşma yapılamamakta. Kütahya Belediyesi olarak bizde bu alanı değerlendirmek için bu projeyi ZEKA ile birlikte uygulamaya koyduk. Burada yaklaşık 6 bin 800 m2 alanda, 325 KW gücünde bir elektrik enerjisi üretiyoruz. Yine bu alanda 7 bin 500 m2 500 KW gücünde Evliya Çelebi Güneş Enerji Santrali adını verdiğimiz ikinci bir güneş enerji santralini kuracağız. Bu projede de Zafer Kalkınma Ajansımız yüzde 60’ını hibe olarak karşılayacak. Söz konusu projeler ile Kütahya’nın enerjisini güneşten karşılamak için elimizden gelen tüm çalışmaları yapacağız. Kütahya merkezde uygulamaya soktuğumuz sokak aydınlatmalarının enerjisini bu santrallerden karşılıyoruz. Açılışını yaptığımız bu santralin hemen yanında bulunan Güneş Gözlem evini ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin ziyaretine açarak güneşten elektriğin nasıl üretildiğini ve güneş hakkındaki diğer gözlemlerini yaparak eğitimlerine katkı sağlayacağız. Projemizin tamamlanmasıyla birlikte İş Geliştirme Merkezi’mizde faaliyet gösteren yaklaşık 30 girişimcimiz de bu santral sayesinde indirimli elektrik kullanacaktır. Tesisimiz Projelerimizin Kütahya’mız ve hemşehrilerimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından dua edilerek Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu ve il protokolü tarafından Şehzadeler Güneş Enerji Santrali ve Gözlem Evi’nin açılış kurdelesi kesildi.

Daha sonra Başkan Saraçoğlu ve protokol mensupları tesiste incelemelerde bulundu.

Açılış törenine, Vali Ahmet Hamdi Nayir, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, Belediye Başkan Yardımcıları Murat Arık, Fatih Gölgeli, Ali İhsan Ertaş ile mahalle muhtarları, belediye birim müdürleri ve vatandaşlar katıldı. (EFE)
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