KÜTAHYA:
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01 Mayıs 2018 Salı 11:43

Kütahya çinisi İzmir’de

Kütahya çinisi, Ticareti Geliştirme Ege Bölge Fuarı’nda tanıtıldı.Tepekule Kongre Merkezi’nde gerçekleşen programa, Kütahya TÜMSİAT Şube Başkanı Ramazan Gökmen, İzmir Vali Yrd. Özgür Öneği, Ak Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla...

Kütahya çinisi İzmir'de
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Kütahya çinisi, Ticareti Geliştirme Ege Bölge Fuarı’nda tanıtıldı.

Tepekule Kongre Merkezi’nde gerçekleşen programa, Kütahya TÜMSİAT Şube Başkanı Ramazan Gökmen, İzmir Vali Yrd. Özgür Öneği, Ak Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez ve TÜMSİAT şubae başkanları katıldı.

60 firmanın katıldığı organizasyona iş adamları yoğun ilgi gösterdi.

TÜMSİAD Kütahya Şubesinin de üye işadamları ve tanıtım standıyla katıldığı fuarda, Kütahya’nın önde gelen çini ustalarının seçkin çalışmaları ile etkinlikte Kütahya çinisinin tanıtımı yapıldı. Katılımcılar, Kütahya çinilerinin tanıtıldığı standa yoğun ilgi gösterdi.

TÜMSİAD Kütahya Şube Başkanı Ramazan Gökmen, yaptığı açıklamada, ’’TÜMSİAD İzmir Şubesinin ev sahipliğini yaptığı ve her yıl katılım sağladığımız Ticareti Geliştirme Ege Bölge Fuarı’ndaki ilgiden memnu kaldık. İlimize ait kıymet ve değerlerin tanıtımıyla birlikte, bölge içi ticaretin iyileştirilmesi için yapılan çalışmaların meyvelerini almaya başladık. Yapılan ikili görüşmeler de oldukça verimli geçti.” ifadelerini kullandı (YD-EFE)
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