Kütahya festivallere artık ’onur üyesi’ olarak davet ediliyor

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Kütahya Koordinatörü İskender Cem Leblebici, "Kütahya, Meksika’nın San Cristobal şehrinde 2019 yılında gerçekleştirilecek olan ’El Sanatları ve Gastronomi Festivali’ne onur üyesi olarak davet edildi"...

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Kütahya Koordinatörü İskender Cem Leblebici, "Kütahya, Meksika’nın San Cristobal şehrinde 2019 yılında gerçekleştirilecek olan ’El Sanatları ve Gastronomi Festivali’ne onur üyesi olarak davet edildi" dedi.

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Ahmet Hamdi Nayir başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda yapıldı.

Toplantıya, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören, Zafer Kalkınma Ajansı (ZEKA) Genel Sekreteri Veli Oğuz, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Muammer Özer, KÜTSO Başkan Vekili Hasan Öncel, Kütahya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Kutlu Eser, Kütahya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Zenci, Çiniciler Odası Başkanı Sadık Erilbaylı, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Kütahya Koordinatörleri İskender Cem Leblebici ve Hacer Eriş katıldı.

İki toplantı arasındaki gelişmeler, eylem planındaki ilerlemeler, geleceğe dönük planlamalar ve UNESCO’ya ilişkin taleplerin görüşüldüğü toplantıda iki toplantı arasındaki gelişmeler hakkında bilgiler veren UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Kütahya Koordinatörü İskender Cem Leblebici, Ağdaki Zanaat ve Halk Sanatları şehirleri arasında ortak proje havuzu oluşturmak için çalışmaların başladığını kaydetti.

Ürünleri için Kütahya’da satış alanları talep eden bazı şehirlerin Kütahya’dan gelen eserleri de kendi pazarlarına dahil etmek istediklerini belirten İskender Cem Leblebici, bu şehirlerden Kütahya’yı ziyaret etme talebi geldiğini dile getirdi.

Kütahya’nın Bulgaristan’ın Gabrova şehrinde gerçekleşecek ’Sanat ve Kültür Festivali’ne davet edildiğinden de söz eden İskender Cem Leblebici, Meksika’nın San Cristobal şehrinde 2019 yılında gerçekleştirilecek olan ’El Sanatları ve Gastronomi Festivali’ne Kütahya’nın onur üyesi olarak davet edildiğini söyledi.

UNESCO ve İtalya Fabriano’nun hazırladığı resmi kitaplarda Kütahya’nın yer aldığını, alan kitabının telif hakkının Kütahya’ya verildiğini belirten İskender Cem Leblebici, gelişmelere dair bilgileri detaylarıyla paylaştı.

İskender Cem Leblebici, “UNESCO’ya verilen taahhütler kapsamında hazırlanacak portal hususunda Kütahya başkanlığında, San Cristobal (Meksika), Paducah (ABD) ve Duran (Ekvador) şehirlerinden oluşan bir çalışma grubu kurulmuştur. Sanatçı ve eserlerin yer aldığı UNESCO Kütahya Kataloğu, Kütahya UNESCO İnternet Sitesi ve satış portallarının oluşturulmasına yönelik hazırlıklara başlanmıştır. Kütahya Marka Şehir Eylem planı hazırlanmasına yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Güney Kore’de gerçekleştirilen Yıllık Alan Toplantısına ve Polonya’da gerçekleştirilen Yıllık UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı toplantısına katılım sağlanmıştır. Sanatçılara yönelik UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir. Macaristan’ın Pecs şehri ortaklığında başvuru yapılan Şehir Eşleştirme Projesi ön elemeyi geçmiştir” diye konuştu. (EFE)