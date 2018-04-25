KÜTAHYA:
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25 Nisan 2018 Çarşamba 12:57

Kütahya Tarım Fuarı açıldı

10. Kütahya Tarım, Hayvancılık, Seracılık ve Süt Endüstrisi Fuarı (KÜTAF) törenle ziyarete açıldı.Frig Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Varol, bir çok kurumun da destek verdiği fuarda, Kütahya’nın yanı sıra Afyonkarahisar,...

Kütahya Tarım Fuarı açıldı
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10. Kütahya Tarım, Hayvancılık, Seracılık ve Süt Endüstrisi Fuarı (KÜTAF) törenle ziyarete açıldı.

Frig Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Varol, bir çok kurumun da destek verdiği fuarda, Kütahya’nın yanı sıra Afyonkarahisar, Uşak ve Bilecik başta olmak üzere çevre illerinden 215 firmanın stant açtığını kaydetti.

5 gün sürecek olan fuarda, tarım makineleri ve ekipmanları, organik gübre, tohum, yem gibi ürünlerin tanıtılacağını ifade eden Varol, bu yıl 10’ncusu gerçekleştirilen fuara rekor sayıda ziyaretçi beklediklerini belirtti.

Kütahya Ticaret Borsası Başkanı Necati Gültekin, tarım fuarının Kütahyalı çiftçiler için önemli bir etkinlik olduğunu dile getirdi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Altuğ Atalay, Türkiye’de tarımın her geçen gün gelişip büyüdüğünü belirtti.

Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu da, belediye olarak tüm fuar organizasyonlarına destek verdiklerini ve fuarların şehre hareketlilik getirdiğini anlattı.

Törende konuşan Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, "Bu yıl bu fuarın 10’ncusu düzenleniyor. Kütahya Fuarı her yıl büyüyüp gelişti. Tüm çiftçilerimizin fuarı gezip, yenilikleri görmelerini istiyorum. Fuarın düzenlenmesinde emeği geçen herkesi kutluyor ve tebrik ediyorum" diye konuştu.

Bu arada, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, AK Parti Kütahya milletvekilleri Mustafa Şükrü Nazlı, Ahmet ve Vural Kavuncu da birer telgraf göndererek, fuarın başarılı geçmesi temennisinde bulundular.

Törende ayrıca, fuara katkı sağlayan kişi ve kuruluşlara plaket takdim edildi.

Kütahya Tarım Fuarının açılış kurdelesi Vali Nayir ve Belediye Başkan Saraçoğlu ile protokol üyeleri tarafından ’hayırlı olsun’ temennisiyle kesildi.

Protokol mensupları fuarı gezerek firmaların yetkililerinden ürünleri hakkında bilgi aldılar.(EFE)
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