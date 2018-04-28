KÜTAHYA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

28 Nisan 2018 Cumartesi 11:13

Kütahya’da 17 yıl aradan sonra ilk okçuluk yarışı

Kütahya’da Gençlik Spor İl Müdürlüğü okçuluk İl Temsilciliği tarafından 17 yıl aradan sonra okullar arası ilk defa okçuluk yarışı düzenlendiği bildirildi.Pusula Arama Kurtarma ve Doğa Sporları Gençlik Spor Kulübü (PADOK) Okçuluk...

Kütahya'da 17 yıl aradan sonra ilk okçuluk yarışı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Kütahya’da Gençlik Spor İl Müdürlüğü okçuluk İl Temsilciliği tarafından 17 yıl aradan sonra okullar arası ilk defa okçuluk yarışı düzenlendiği bildirildi.

Pusula Arama Kurtarma ve Doğa Sporları Gençlik Spor Kulübü (PADOK) Okçuluk Antrenörü Sibel Tiryaki, dernek olarak Kütahya’da sporcu sayısını arttırmaya çalıştıklarını ifade ederek, ”Yarışmaya ilimizdeki okullardan çok sayıda öğrenci katılmış ve derneğimiz bünyesinde eğitim alan sporcularımız okulları adına yarışmıştır. Uzun yıllar sonra ilimizde okçuluk adına bir yarışma düzenlenmesinin hem ilimiz hem de okçuluk sporu için çok önemlidir. Kulübümüzden Kadir Öztürk, Cem Burak Ekiztaş, Nail Eren Bircan, Bera Arda Genç, Bora Fazlı, Fatma Zehra Öz, Meryem Keler okulları adına katılarak çeşitli dereceler almışlardır” dedi.

Yarışma sonunda düzenlenen ödül törenine Gençlik ve Spor İl Müdürü Sadık Ölçen, Okçuluk il Temsilcisi Yüksel Gültekin, PADOK Başkanı Levent Bircan, UMKEDER İl Temsilcisi Yunus Genç katılarak hediyelerini takdim ettiler.

Okçuluk branşında öğrenciler dışında yetişkin grubunda da sporcu yetiştirdiklerini belirten Tiryaki, Antalya’da düzenlenecek olan yarışlara sporcuların Kütahya adına katılacaklarına işaret etti.(EFE)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku