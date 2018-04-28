Kütahya’da 17 yıl aradan sonra ilk okçuluk yarışı

Kütahya’da Gençlik Spor İl Müdürlüğü okçuluk İl Temsilciliği tarafından 17 yıl aradan sonra okullar arası ilk defa okçuluk yarışı düzenlendiği bildirildi.

Pusula Arama Kurtarma ve Doğa Sporları Gençlik Spor Kulübü (PADOK) Okçuluk Antrenörü Sibel Tiryaki, dernek olarak Kütahya’da sporcu sayısını arttırmaya çalıştıklarını ifade ederek, ”Yarışmaya ilimizdeki okullardan çok sayıda öğrenci katılmış ve derneğimiz bünyesinde eğitim alan sporcularımız okulları adına yarışmıştır. Uzun yıllar sonra ilimizde okçuluk adına bir yarışma düzenlenmesinin hem ilimiz hem de okçuluk sporu için çok önemlidir. Kulübümüzden Kadir Öztürk, Cem Burak Ekiztaş, Nail Eren Bircan, Bera Arda Genç, Bora Fazlı, Fatma Zehra Öz, Meryem Keler okulları adına katılarak çeşitli dereceler almışlardır” dedi.

Yarışma sonunda düzenlenen ödül törenine Gençlik ve Spor İl Müdürü Sadık Ölçen, Okçuluk il Temsilcisi Yüksel Gültekin, PADOK Başkanı Levent Bircan, UMKEDER İl Temsilcisi Yunus Genç katılarak hediyelerini takdim ettiler.

Okçuluk branşında öğrenciler dışında yetişkin grubunda da sporcu yetiştirdiklerini belirten Tiryaki, Antalya’da düzenlenecek olan yarışlara sporcuların Kütahya adına katılacaklarına işaret etti.(EFE)