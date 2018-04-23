Kütahya’da 23 Nisan coşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları tüm Türkiye de olduğu gibi Kütahya’da da coşkuyla kutlandı.Zafer Meydanı’nda başlayan kutlama programları Şehzadeler Parkı’nda Kütahya Belediyesi tarafından düzenlenen Çocuk Şenliği...

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları tüm Türkiye de olduğu gibi Kütahya’da da coşkuyla kutlandı.

Zafer Meydanı’nda başlayan kutlama programları Şehzadeler Parkı’nda Kütahya Belediyesi tarafından düzenlenen Çocuk Şenliği ile devam etti.

Çocuk Şenliğinin konuğu Tiyatro sanatçısı Cengiz Küçükayvaz oldu. Eğlenceli aktiviteler, Animasyon gösterileri, yarışmalar ve sürpriz hediyelerle Çocuklar, Cengiz Küçükayvaz ile Çocuk Şenliğinde eğlenceli anlar yaşadılar.

Şehzadeler Parkında çocuklarla yakından ilgilenen Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Meydanlar haricinde böyle parklarda açık alanlarda, çocuklarımızın eğlenip koşabildiği enerjisini doya doya atabildiği yerlerde de kutlanmalı. Bu düşünceyle siz değerli çocuklarımıza böyle bir şenlik düzenleyerek, özellikle çocuklarımızın da çok sevdiği değerli tiyatro sanatçısı Cengiz Küçükayvazı sizlerle buluşturduk. Çocuklarımız doya doya eğlensin. Onlar bizim için değerli olduğu kadar bu ülke için çok önemli ve değerliler. Çünkü onlar bizim geleceğimiz. Çocuklarımızı buraya getiren siz değerli ailelerimize de çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kütahyalıların yoğun ilgi gösterdiği Cengiz Küçükayvaz ile Çocuk Şenliği eğlenceli anlara sahne oldu. Çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında doyasıya eğlendiler.

Cengiz Küçükayvaz ile Çocuk Şenliği sonrası, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, çocukları ve ailelerini ziyaret ederek onlarla oyun oynadı, sohbet etti ve günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.