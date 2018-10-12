KÜTAHYA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

12 Ekim 2018 Cuma 14:31

Kütahya’da ‘Beslenme Dostu’ 102 okul bulunuyor

Kütahya’da 102 okulun ‘Beslenme Dostu Okul’ olarak eğitim-öğretime devam ettiği bildirildi.İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada ilde şuan 102 okulun ‘Beslenme Dostu Okul’ olarak eğitim-öğretime devam ettiği belirtilerek,...

Kütahya'da ‘Beslenme Dostu' 102 okul bulunuyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Kütahya’da 102 okulun ‘Beslenme Dostu Okul’ olarak eğitim-öğretime devam ettiği bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada ilde şuan 102 okulun ‘Beslenme Dostu Okul’ olarak eğitim-öğretime devam ettiği belirtilerek, “2017-2018 eğitim öğretim yılında ‘Beslenme Dostu Okul’ olmaya hak kazanan okul sayısı 29’dur. Hedefimiz azami oranda okullarda sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam konularında duyarlılığın ve farkındalığın artırılmasıdır. Bu kapsamda her yıl ‘Beslenme Dostu Okul’ sayımızın düzenli bir şekilde artması hedeflenmektedir” denildi.

Bu hedef doğrultusunda okul idareci ve öğretmenlerine Vahid Paşa Yazma Eser Kütüphanesi Müdürlüğünde bilgilendirilme toplantısı düzenlendiğine değinilen açıklamada; “Aynı zamanda Beslenme Dostu Olmaya hak kazanmış 29 okulumuza Beslenme Dostu Okul Sertifikası Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcımız Dr. Mehmet Ertan Akça ve İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Ağca Okur tarafından verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

“Beslenme Dostu Okul Projesi”

Resmi Gazete’de Başbakanlık Genelgesi olarak yayımlanan Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı’nın "Okullarda Obezite ile Mücadelede Yeterli ve Dengeli Beslenme ve Düzenli Fiziksel Aktivite Alışkanlığının Kazandırılması" başlığı kapsamında, “Beslenme Dostu Okul Projesi” ile okullarda sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam konularında duyarlılığın arttırılması ve bu konuda yapılan iyi uygulamaların desteklenmesi ile okul sağlığının daha iyi düzeylere çıkarılması hedefleniyor.(EFE)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku