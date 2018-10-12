Kütahya’da ‘Beslenme Dostu’ 102 okul bulunuyor

Kütahya’da 102 okulun ‘Beslenme Dostu Okul’ olarak eğitim-öğretime devam ettiği bildirildi.İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada ilde şuan 102 okulun ‘Beslenme Dostu Okul’ olarak eğitim-öğretime devam ettiği belirtilerek,...

Kütahya’da 102 okulun ‘Beslenme Dostu Okul’ olarak eğitim-öğretime devam ettiği bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada ilde şuan 102 okulun ‘Beslenme Dostu Okul’ olarak eğitim-öğretime devam ettiği belirtilerek, “2017-2018 eğitim öğretim yılında ‘Beslenme Dostu Okul’ olmaya hak kazanan okul sayısı 29’dur. Hedefimiz azami oranda okullarda sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam konularında duyarlılığın ve farkındalığın artırılmasıdır. Bu kapsamda her yıl ‘Beslenme Dostu Okul’ sayımızın düzenli bir şekilde artması hedeflenmektedir” denildi.

Bu hedef doğrultusunda okul idareci ve öğretmenlerine Vahid Paşa Yazma Eser Kütüphanesi Müdürlüğünde bilgilendirilme toplantısı düzenlendiğine değinilen açıklamada; “Aynı zamanda Beslenme Dostu Olmaya hak kazanmış 29 okulumuza Beslenme Dostu Okul Sertifikası Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcımız Dr. Mehmet Ertan Akça ve İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Ağca Okur tarafından verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

“Beslenme Dostu Okul Projesi”

Resmi Gazete’de Başbakanlık Genelgesi olarak yayımlanan Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı’nın "Okullarda Obezite ile Mücadelede Yeterli ve Dengeli Beslenme ve Düzenli Fiziksel Aktivite Alışkanlığının Kazandırılması" başlığı kapsamında, “Beslenme Dostu Okul Projesi” ile okullarda sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam konularında duyarlılığın arttırılması ve bu konuda yapılan iyi uygulamaların desteklenmesi ile okul sağlığının daha iyi düzeylere çıkarılması hedefleniyor.(EFE)