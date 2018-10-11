Kütahya’da kadınlar erkeklerden daha uzun yaşıyor

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) Bölge Müdürlüğü Kütahya’da erkelerde yaşam süresinin 74,5 yıl, kadınlarda ise 79,1 yıl olduğunu açıkladı.

TÜİK Bölge Müdürü Mehmet Akyol, doğuşta beklenen yaşam süresi 76,8 yıl olan Kütahya’nın 78 yıl olan Türkiye ortalamasının altında olduğunu belirterek, Kütahya’nın 76,8 yıl ile doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu 79., Ege Bölgesi illeri arasında ise 8. sırada olduğunu ifade etti.

Akyol, “Ege Bölgesi illerine bakıldığında erkelerde doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu il 77,6 yıl ile Muğla olurken, doğuşta beklenen yaşam süresinin en düşük olduğu il 74,4 yıl ile Manisa’dır. Kütahya erkelerde 74,5 yıl ile doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu 71., Ege Bölgesinde 7. ildir. Kadınlarda ise doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu il 83,2 yıl ile Muğla olurken, en düşük olduğu il 79,1 yıl ile Kütahya’dır. Kütahya ili kadınlarda 79,1 yıl ile doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu 81., Ege Bölgesi illeri arasında ise 8. sıradadır” dedi.(EFE)