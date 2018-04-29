Kütahya’da korkutan yangın

Kütahya’da kullanılmayan 2 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Edinilen bilgiye göre, Maltepe Mahallesi Spor Caddesi üzerinde bulunan Mustafa Coşkun’a ait kullanılmayan binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın...

Kütahya’da kullanılmayan 2 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Maltepe Mahallesi Spor Caddesi üzerinde bulunan Mustafa Coşkun’a ait kullanılmayan binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Binadan alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi.

Kısa sürede olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, binanın ikinci ve çatı katını saran yangını yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu kontrol altına aldı.

Binanın kullanılmaması sebebiyle madde bağımlılarının mekanı haline geldiği belirtildi. (EFE)