Kütahya’da otomobil ile traktör çarpıştı: 3 yaralı

Kütahya’da otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si ağır toplam 3 kişi yaralandı.Kaza, Akkent Mahallesi Tavşanlı Çevre Yolu üzerinde meydana geldi.Alınan bilgiye göre, Kütahya’dan Tavşanlı istikametine...

Kütahya’da otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si ağır toplam 3 kişi yaralandı.Kaza, Akkent Mahallesi Tavşanlı Çevre Yolu üzerinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Kütahya’dan Tavşanlı istikametine gitmekte olan Ömür Bayın idaresindeki 43 PL 046 plakalı otomobil, aynı istikamete gitmekte olan Abdurrahman Çınar yönetimindeki römorkunda buğday yüklü 43 AK 375 plakalı traktöre arkadan çarptı.

Kazada, sürücü Ömür Bayın ile aynı araçta yolcu olarak bulunan ve henüz kimlikleri tespit edilemeyen 2 kişi ağır şekilde yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla DPÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.(EFE)