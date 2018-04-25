Kütahya’da ’Rahvan at yarışları’ ilgi gördü

Yarışlar sonunda dereceye giren Kütahyalı ile Afyonkarahisarlı biniciler ve at sahiplerine kupaları takdim edildi.

Kütahya, Çanakkale, Afyonkarahisar, Balıkesir, Çorum Osmancık ve Bilecik’ten yarışmaya katılan toplam 45 at ve sahipleri birinci gelebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Kütahya Belediyesi ve Kent Konseyi işbirliği ile düzenlenen ’Rahvan at yarışları’ ilgi gördü.

Kütahya Belediyesi ve Kent Konseyi işbirliği ile düzenlenen ’Rahvan at yarışları’ ilgi gördü.Kütahya Belediyesi Atlı Spor Kulübü Tesisleri’nde yapılan Rahvan At Yarışlarında 7 kategoride toplam 45 at yarıştı.Kütahya, Çanakkale,...

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