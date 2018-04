25 Nisan 2018 Çarşamba 16:00

Kütahya’da ’Rahvan at yarışları’ ilgi gördü

Kütahya Belediyesi ve Kent Konseyi işbirliği ile düzenlenen ’Rahvan at yarışları’ ilgi gördü.Kütahya Belediyesi Atlı Spor Kulübü Tesisleri’nde yapılan Rahvan At Yarışlarında 7 kategoride toplam 45 at yarıştı.Kütahya, Çanakkale,...