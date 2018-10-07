KÜTAHYA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

07 Ekim 2018 Pazar 11:52

Kütahya’da ’sabah namazı buluşmaları’ başladı

Kütahya İl Müftülüğü düzenlenen ’Sabah namazı buluşmaları’ bu yıl da başladı. Ulu Camii’ndeki ilk buluşmaya bilhassa gençlerin ilgisi yoğun oldu.Programa Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, emekli imam-hatipler, vatandaşlar,...

Kütahya'da 'sabah namazı buluşmaları' başladı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Kütahya İl Müftülüğü düzenlenen ’Sabah namazı buluşmaları’ bu yıl da başladı. Ulu Camii’ndeki ilk buluşmaya bilhassa gençlerin ilgisi yoğun oldu.

Programa Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, emekli imam-hatipler, vatandaşlar, gençler ve Diyanet Vakfı Kız Öğrenci Yurdu öğrencileri katıldı.

Sabah ezanından sonra başlayan programda din görevlileri tarafından sureler ve aşrı şerifler okundu.

Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar etkinliğin her hafta pazar günleri devam edeceğini belirtti. Hazırlar, "Kış mevsimi mü’minin bahar mevsimidir. Çünkü geceleri uzundur. Sabah namazı başta olmak üzere geceleri ibadetlerini rahat kalkarlar. Mü’minler, Gündüzü kısadır oruçlarını rahatlıkla tutabilirler. Havaların boğuması kalplerin ısınmaya başladığı dönemdir. Allah, kulluğumuzu ve yakınlığımızı daha da yakinen hissedeceğimiz atmosfer sunuyor. Allah, birlikteliğimizin rızasına nail eylesin" diye konuştu.

Cemaate, cami içeresinde hayırseverler tarafından hazırlanan çorba ikram edildi. (EFE)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku