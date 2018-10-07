Kütahya’da ’sabah namazı buluşmaları’ başladı

Kütahya İl Müftülüğü düzenlenen ’Sabah namazı buluşmaları’ bu yıl da başladı. Ulu Camii’ndeki ilk buluşmaya bilhassa gençlerin ilgisi yoğun oldu.Programa Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, emekli imam-hatipler, vatandaşlar,...

Kütahya İl Müftülüğü düzenlenen ’Sabah namazı buluşmaları’ bu yıl da başladı. Ulu Camii’ndeki ilk buluşmaya bilhassa gençlerin ilgisi yoğun oldu.

Programa Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, emekli imam-hatipler, vatandaşlar, gençler ve Diyanet Vakfı Kız Öğrenci Yurdu öğrencileri katıldı.

Sabah ezanından sonra başlayan programda din görevlileri tarafından sureler ve aşrı şerifler okundu.

Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar etkinliğin her hafta pazar günleri devam edeceğini belirtti. Hazırlar, "Kış mevsimi mü’minin bahar mevsimidir. Çünkü geceleri uzundur. Sabah namazı başta olmak üzere geceleri ibadetlerini rahat kalkarlar. Mü’minler, Gündüzü kısadır oruçlarını rahatlıkla tutabilirler. Havaların boğuması kalplerin ısınmaya başladığı dönemdir. Allah, kulluğumuzu ve yakınlığımızı daha da yakinen hissedeceğimiz atmosfer sunuyor. Allah, birlikteliğimizin rızasına nail eylesin" diye konuştu.

Cemaate, cami içeresinde hayırseverler tarafından hazırlanan çorba ikram edildi. (EFE)