KÜTAHYA:
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24 Nisan 2018 Salı 14:11

Kütahya’da şüpheli ölüm

Kütahya’da kendisinden 5 gündür haber alınamayan kişi ölü bulundu.

Kütahya'da şüpheli ölüm
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Kütahya’da kendisinden 5 gündür haber alınamayan kişi ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Mecidiye Mahallesi’ndeki bir evin bahçesinde yerde hareketsiz halde bir kişinin yattığını gören vatandaşlar, sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri ise ölen kişinin 5 gündür kendisinden haber alınamayan 61 yaşındaki Metin Efe olduğunu tespit etti.

Ceset üzerinde yapılan incelemede şüpheli bir duruma rastlanmazken, ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumuna gönderildi. (EFE)
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