KÜTAHYA:
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25 Nisan 2018 Çarşamba 15:55

Kütahya’da ’vefa’ yürüyüşü

Kütahya’da, Çanakkale Zaferi’nin 103. yılı etkinlikleri kapsamında ’57. Alay Vefa Yürüyüşü’ düzenlendi.Çanakkale Zaferi’nde destanlaşan ve tarihe sığmayan kahramanlıklarıyla anılan 57. Piyade Alayı Şehitleri, Gençlik ve Spor...

Kütahya'da 'vefa' yürüyüşü
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Kütahya’da, Çanakkale Zaferi’nin 103. yılı etkinlikleri kapsamında ’57. Alay Vefa Yürüyüşü’ düzenlendi.

Çanakkale Zaferi’nde destanlaşan ve tarihe sığmayan kahramanlıklarıyla anılan 57. Piyade Alayı Şehitleri, Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen program Ulu Camii’nde kılınan sabah namazı ile başladı.

Ulu Camide bir araya gelen vatandaşlarımıza sabah namazının ardından Vali Ahmet Hamdi Nayir, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu ve askerler buğday çorbası ikram etti.

“Yeniden Diriliş ve Aynı Ruhla Çanakkale’deyiz” sloganıyla çok sayıda vatandaşımızın katıldığı ’57. Alay Vefa Yürüyüşü’ sevgi yolundan devam ederek Hava Şehitliğinde son buldu.

Hava Şehitliğinde Çanakkale Zaferi’nin 103. yılı etkinlikleri kapsamında devam eden program Kuran’ı Kerim tilaveti ile başladı. Daha sonra İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar tarafından dua okunması ile son buldu.

57. Alay Vefa Yürüyüşüne Vali Ahmet Hamdi Nayir, Hava Er Eğt. Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Bülent Tatkan, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Tayfun Dündar, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Sadık Ölçen, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, Sivil Toplum Kuruluşları, çok sayıda öğrenci ve vatandaşımız katıldı. (EFE)
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