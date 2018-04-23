KÜTAHYA:
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23 Nisan 2018 Pazartesi 20:10

Kütahya’da yangın: 1’i ağır 4 yaralı

Kütahya’da bir apartman dairesinde çıkan yangında 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Kütahya'da yangın: 1'i ağır 4 yaralı
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Kütahya’da bir apartman dairesinde çıkan yangında 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 75. Yıl Mahallesi’nde Yakup Aydın’ın oğluyla yaşadığı 10 katlı binanın 7. katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yangın sırasında evde bulunan ev sahibinin oğlu Hasan Aydın (42), komşuların ve sağlık ekiplerinin yardımıyla evden çıkarıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde ağır yanıklar olduğu ve dumandan etkilendiği belirlenen Aydın, 112 Acil Servis ekiplerince Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, diğer dairelerde oturan ve dumandan etkilendikleri belirlenen 3 kişi de olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından aynı hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık bir saatlik çalışma sonucunda söndürüldü.

Ev sahibi Yakup Aydın, yangın sırasında hasta olan oğlu için ilaç almaya gittiğini, döndüğünde ise evinin yandığını gördüğünü söyledi.
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