Kütahya’da, Zeytin Dalı Harekatı’na gönüllü katılan sağlık çalışanlarına teşekkür belgesi

Vali Ahmet Hamdi Nayir, Suriye’nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’na gönüllü katılan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile Evde Sağlık Hizmetleri ile Toplum Tabanlı Kanser Tarama hizmetlerini başarıyla yürüten 16 sağlık personelini başarı ve teşekkür belgesiyle ödüllendirdi.

Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen başarı belgesi ödül törenine İl Sağlık Müdürü İsmail Zehir, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Erkan Kaygısız, Sağlık Hizmetleri Başkanı Ahmet Emrah Çamköy ile sağlık personeli katıldı.

Sağlık çalışanlarını tebrik ederek başarılarının devamını dileyen Vali Ahmet Hamdi Nayir, “Kimileriniz sınır boylarında, kimileriniz evde sağlık hizmetlerinde, kimileriniz kanser tarama hizmetlerinde önemli çalışmalar yaptı. Marifet iltifata tabidir, iltifatsız meta zayidir diye genel bir değerlendirme var. Bir yerde bir güzellik, marifet varsa onun aynı zamanda karşılık bulması, iltifat edilmesi lazım. Eğer bir meta iltifata tabi değilse zayi olur gider, devamı gelmez. Sürdürülebilir bir başarı için başarılı arkadaşlarımızın da ödüllendirilmesi gereği var ama her şeyden önce siz bunları inanıyorum ki böyle bir kağıdı elde etmek için değil görevlerinizin gereğini yerine getirmek, önce kendi iç dünyanızda bu tatmini sağlamak için yaptınız. Biz size böyle bir belge vermeyeceğiz desek de arkadaşlarımız aynı duyarlılıkta, aynı hizmeti yerine getirirlerdi” diye konuştu.

Vali Ahmet Hamdi Nayir, daha sonra sağlık çalışanlarını tebrik ederek başarı belgelerini verdi. (EFE)