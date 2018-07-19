Kütahyalı Ayşe Altay ve Eyüp Kahveci, Proje-Der’in yönetiminde

Merkezi Ankara’da bulunan Proje Danışmanları Derneği’nin (Proje-Der) Olağan Genel Kurulu’nda Kütahyalı Ayşe Altay ve Eyüp Kahveci, yeni yönetimde görev aldı.

Ziraat Mühendisi Altay derneğin Disiplin Kurulu’nda, Kahveci ise Yönetim Kurulu’nda vazife yapacak.

Proje Danışmanları Derneği’nin 107 üyesinin bulunduğunu belirten Ayşe Altay, "Proje Danışmanlığı mesleğini icra eden ülke genelindeki tüm meslektaşlarını derneğinin çatısı altında toplayarak gerekli eğitim ve yeterliliği kazanıp bir meslek odası haline gelmeyi hedefleyen, 2 yıl önce Proje Danışmanları Derneği ismiyle dernek kuran proje danışmanları, ikinci genel kurullarını gerçekleştirdi. Kurulduğu günden bu yana pek çok ilke imza atan Proje-Der yöneticileri Türkiye’nin dört bir yanından proje danışmanlığı yapan danışman firmalarının yoğun ilgisinden memnun olduklarını, son bir yılda ilginin 2 kat arttı. Genel Kurul’da 2 başkan adayın oylandığı seçimde oy kullananların yüzde 60’ından fazlasını alan Muhsin Çınar dernek başkanı seçildi. Derneğin amacının proje danışmanlığı yapan kişi ve kuruluşların bir araya gelmeleri, Türkiye de AB-Türkiye adaylık sonrası süreç içinde yapılması gereken projeler ile ülkemizde gerek ulusal kaynaklardan hazırlanmasıdır. Planlanan gerekse yurt dışı kaynaklı tüm projelerin hazırlanması için gereken proje kalitesinin arttırılması danışmanlık sektörünün standartlarının belirlenmesi, danışmanların sertifika eğitimlerinin yapılmasıdır. Hibe veren kurumlar ile irtibatların sağlanması, yatırımcıların hibelerden daha fazla yararlanarak sektörlerinde yatırımlar yapmalarının proje desteği sağlanması, kurum ve kuruluşlarda görevli proje uzmanları ile piyasada danışmanlık hizmeti veren danışmanlık kuruluşlarının bilgi akışı ve tecrübe paylaşımı açısından işbirliklerinin sağlanması için çalışmalar yapmaktır.Proje-Der’in şuan 107 üyesi var" diye konuştu. (EFE)