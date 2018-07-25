Kütahyalı Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde vefat eden Kıbrıs Gazisi Yılmaz Güldür (65), memleketi Kütahya’nın Domaniç ilçesinde askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kıbrıs Gazisi Yılmaz Güldür, Hüdavendigar Mahallesi’nde bulunan evinde rahatsızlanarak Bursa Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Nefes darlığı hastası olan Güldür, dün öğle saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 1974 yılında Kıbrıs harekâtına fiilen katılan Yılmaz Güldür için memleketi Domaniç ilçesinin Yeşilköy’ünde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine katılan Osmangazi Hüdavendigar Mahallesi Muhtarı Mustafa Pala, “Yılmaz abimiz mahallemizde oturmaktaydı. Kişilik olarak babacan bir abimizdi. Kendisinden çok razıydık. Allah’ta ondan razı olsun. Kendisine son görevimizi yapmak için Bursa’dan Yılmaz abimizin memleketi Domaniç’e geldik. Allah Rahmet Eylesin. Mekanı cennet olsun” dedi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kütahya Temsilcisi Şaban Başoğul, Kıbrıs harekatında 28’nci Tümen 230’uncu Keşif takımında birlikte mücadele ettiklerini belirterek şunları söyledi, “Aziz Gazim, Kahraman Gazim vefat etti. Şuandaki en büyük duygu bizde köreldi. Bir çınar daha yıkıldı. Savaşta beraber olduğumuz halde aynı takımda görev yaptığımız halde burada kahraman gazimi kaybetmekten çok üzüntülüyüm. Rabbim mekânını cennet etsin, geride kalan tüm ailesine sabırlar diliyorum” dedi.

Yeşilköy camisinde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. İlçe Müftüsü Vekili Hüseyin Aksoy tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrası askerlerin omzunda taşınan Güldür ’ün naaşı Yeşilköy Mezarlığında toprağa verildi.

Törene, Domaniç Kaymakamı Hasan Raşit Taşkın, Kütahya Merkez Komutanı Hava Piyade Albay Hamit İbrahim Çakır, İlçe Jandarma Komutanı Ali Çelik, İlçe Emniyet Amiri Fatih Karabal ve vatandaşlar katıldı.(TY-EFE)