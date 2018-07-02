Kütahya’nın ilk kadın milletvekili Ceyda Çetin Erenler, mazbatasını aldı. Kütahyalı kadınlarının da büyük desteği ile Cumhuriyet tarihinde bir ilke imza atan Erenler, Kütahya’dan seçilen ilk kadın milletvekili unvanına da sahip oldu.24...

Kütahya’nın ilk kadın milletvekili Ceyda Çetin Erenler, mazbatasını aldı. Kütahyalı kadınlarının da büyük desteği ile Cumhuriyet tarihinde bir ilke imza atan Erenler, Kütahya’dan seçilen ilk kadın milletvekili unvanına da sahip oldu.

24 Haziran’da AK Parti’den 3. sıra milletvekili seçilen Ceyda Çetin Erenler, Cumhuriyet tarihinde bir ilke imza atarak Kütahya’dan seçilen ilk kadın milletvekili unvanını aldı.

Daha önceden de TOBB Kadın Girişimciler İcra Kurulu’nun ilk kadın üyesi olan Ceyda Çetin Erenler Kütahya’nın ilk kadın milletvekili olmasından dolayı heyecanlı olduğunu ancak bir o kadarda sorumluluk yüklediğini söyledi.

Çetin Erenler, “Bugün mazbatamızı da almamız ile birlikte inşallah vatanımıza milletimize aldığımız görevlerin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Cumhuriyet tarihinde hiçbir partiden Kütahya’da kadın vekilimiz olmamış, bu görev bize nasip oldu. Bu görevin gururunu ve sorumluluğunu üzerimizde taşıyoruz, mutluyum, gururluyum. Hem gurur verici hem de sorumluluğumuz omuzlarımızdaki yükü artırıyor. Rabbim inşallah güzle hizmetler yapmayı nasip etsin. Allah mahcup etmesin inşallah.” dedi.

Kadınların desteğini arakasına alarak Kütahya’nın ilk kadın milletvekili olan Ceyda Çetin Erenler, “Bizim Kütahyamız çok kadirşinas. Bizleri unutmayın bizlerin yanında olun bizler ile birlikte olun diyorlar. Kadınlarımızın sesi olun diyorlar. Mecliste bizim sesimiz olun diyorlar. Bizler kadın olarak erkek vekillerimize çekinmelerin den kaynaklı olarak rahat ulaşamıyorduk. Biz size daha kolay bir şekilde ulaşabilirmiyiz diye soruyorlar. Bu konuda Kütahyalı kadınlara çok teşekkür ediyorum. Tüm hemşehrilerimizin teşkilatımızın emrindeyiz. Biz Kütahyamızı temsilen oraya meclise gidiyoruz. Kapıyı çalmadan gelebilecekleri bi yerleri var artık. Her gittiğimiz yerde ilk kadın vekil sizsiniz artık sizden beklentimiz büyük diyorlar. Rabbim inşallah mahcup etmesin, ayaklarımızı sabit kılsın, güzel hizmetler yapmamızı nasip etsin, ilk olmanın gereğini yerine getirmeyi nasip etsin. Kütahya’yı en ön plana çıkarmak, Kütahya’nın ismini önce çıkarmak adına çalışmalarımız bu noktada ilerleyecek inşallah” şeklinde konuştu. (HCA-EFE)