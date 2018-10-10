KÜTAHYA:
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10 Ekim 2018 Çarşamba 11:07

Kütahya’ya Ahmet Yakupoğlu Müzesi

Kütahyalı Ressam, Neyzen ve Minyatürist Ahmet Yakupoğlu’nun eserlerinin sergileneceği Ahmet Yakupoğlu Müzesi inşaatında çalışmalar sürüyor.Vali Ahmet Hamdi Nayir, Ahmet Yakupoğlu Müzesi inşaatına giderek çalışmalarını yerinde gördü,...

Kütahya'ya Ahmet Yakupoğlu Müzesi
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Kütahyalı Ressam, Neyzen ve Minyatürist Ahmet Yakupoğlu’nun eserlerinin sergileneceği Ahmet Yakupoğlu Müzesi inşaatında çalışmalar sürüyor.

Vali Ahmet Hamdi Nayir, Ahmet Yakupoğlu Müzesi inşaatına giderek çalışmalarını yerinde gördü, son durum hakkında bilgiler aldı.

Vali Nayir’e, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Arık, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cengiz Işık, Kültür ve Tabiat Varlıkları Bölge Koruma Kurulu Müdür Vekili M. Ali Karakaya ve Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu üyeleri eşlik etti.

Vali Ahmet Hamdi Nayir, Ahmet Yakupoğlu Müzesi inşaatının ardından Ahmet Yakupoğlu’nun doğduğu evi de ziyaret eden incelemelerde bulundu.

Restore edilerek şehre kazandırılacak olan Ahmet Yakupoğlu’nun doğduğu evin rölöve çalışmalarının tamamlandığı, Maltepe Mahallesi’ndeki evinin ise güçlendirme projesinin yıl sonuna kadar tamamlanacağı belirtildi. (EFE)
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