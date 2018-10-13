KÜTAHYA:
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13 Ekim 2018 Cumartesi 09:25

KÜTBO’da Akreditasyon denetimi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından, TOBB Akreditasyon Sistemi kapsamında, Kütahya Ticaret Borsası’nın (KÜTBO) Akreditasyon denetimini başarıyla tamamlandığı bildirildi.Oda-Borsa faaliyetlerinin iş dünyası nezdindeki saygınlığını...

KÜTBO'da Akreditasyon denetimi
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından, TOBB Akreditasyon Sistemi kapsamında, Kütahya Ticaret Borsası’nın (KÜTBO) Akreditasyon denetimini başarıyla tamamlandığı bildirildi.

Oda-Borsa faaliyetlerinin iş dünyası nezdindeki saygınlığını arttırması, Odalar ve Borsalarda sunulan hizmet türlerinin genişletilmesini, hizmet kalitesinin iyileştirilmesini ve Türk Oda-Borsa sisteminin Avrupa Oda/Borsalar sistemine uyumunun sağlanmasını amaçlayan TOBB Akreditasyon Sistemi kapsamında, Kütahya Ticaret Borsası (KÜTBO) Akreditasyon denetimi TOBB Akreditasyon Kurumu adına Türk Loydu Baş Denetçisi Kerim Dişbudak tarafından gerçekleştirilen denetim, KÜTBO Yönetim Kurulu Başkanı Necati Gültekin, Meclis Başkanı Halit Topbaş, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Okumuş, Genel Sekreter Yasemin Yol, Kalite ve Akreditasyon Sorumlusu Ahmet Gözel, Tescil Şefi Gönül Günel ve Tescil Memuru Burhan Çelik’in katılımıyla yapılan açılış toplantısı ile başladı.

Daha sonra, Kütahya Ticaret Borsası Akreditasyon Standardını oluşturan Yönetim ve Borsa Mevzuatı, Mali Yönetim, İnsan Kaynakları Yönetimi, İş Planlaması ve Yönetimi, Haberleşme ve Yayınlar, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı, Üye İlişkileri, Kalite, İletişim Ağı, Politika ve Temsil, Bilgi, Danışmanlık ve Destek, İş Geliştirme ve Eğitim, Borsacılık Faaliyetleri başlıkları altındaki 103 kriterden denetlendi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesinde 5 yıldızlı hizmet olarak tanımlanan Oda-Borsa Akreditasyon sistemi dahilinde; üyelerine kaliteli hizmet sunan Kütahya Ticaret Borsası, başarılı geçen denetim sonunda TOBB Akreditasyon Sistemi belgesini yenilemiş oldu.(EFE)
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