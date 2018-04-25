KUTSO Başkanı Özotraç, Vali’yi ziyaret etti

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığına (KUTSO) seçilen İsmet Özotraç ile yeni yönetim kurulu üyeleri, Vali Ahmet Hamdi Nayir’i ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Ahmet Hamdi Nayir, KÜTSO Başkanı İsmet Özotraç ile yeni yönetime çalışmalarında başarılar diledi.

KUTSO yeni yönetiminin Kütahya’ya önemli değerler katacağına inandığını ifade eden Vali Ahmet Hamdi Nayir, “Odalarımız, borsalarımız bizim kanunla kurulan kamu kurumu hüviyetini taşıyan ama kendi bütçesini kendisi hazırlayan yerlerimiz. İlin dinamikleri içerisinde önemli yeri olan, iş birliğine, yeniliklere açık, merkezi yönetimle, yerel yönetimlerle, diğer Sivil Toplum Kuruluşlarıyla çok kolay iş birliği yapabilen kuruluşlarımız. Hem üyeleri hem de toplum için genel manada bir şeyler yapabilir. Yol gösterici hüviyetleri öne çıkan yerler. Yatırımcıya fikir verme bakımından yatırımcının bilmediği, bugüne kadar belki takip edemediği konularda kullanabileceği teşviklerden tutun üretim ölçeğine kadar birçok konuda fikir verip daha iyisini yapma yönünde bir gayret sarf eden yerler. Sizlerin sivil toplum hareketleri içerisinde gönüllü bir yapınız var. İçinde yaşadığımız toplumun dertlerini dinliyorsunuz. Diğer oda ve borsalar ile birlikte bir araya geldiğinizde yalnızca Kütahya’nın değil Türkiye’nin dertlerini dinliyorsunuz. Hükümet nezdinde bir yeriniz, krediniz var. İlimize çok şey verebileceğiniz olduğu kanaatiyle bu seçimin sizlere, odamıza ve Kütahyamıza hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Ziyaret karşılıklı fikir alışverişinin ardından sona erdi. (EFE)