Kuyucak köyüne cami

Kütahya’nın Altıntaş ilçesine bağlı Kuyucak köyünde yapımı devam eden ’Zafer Cami’ inşaatı hızla yükselmeye devam ediyor.

Vatandaşlardan maddi ve manevi katkı beklediklerini belirten Altıntaş Müftüsü Muammer Borlu, ’’İlçemize bağlı Kuyucak köyümüzde bulunan yeni yerleşim alanında yapılmakta olan Zafer Cami inşaatını ziyaret ederek incelemelerde bulunduk. İnşaatın devam etmekte olduğu memnuniyetle müşahede ettik. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Camii inşatımızı kısa sürede tamamlamak için vatandaşlarımızın maddi ve manevi katkılarını beklediğimizi belirttiyoruz’’ diye konuştu.(YD-EFE)