KÜTAHYA:
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27 Nisan 2018 Cuma 10:16

Lisesi gençlerin ’Bir ölür bin yaşarız’ projesi

Kütahya’nın Simav ilçesinde, İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı etkinlikleri kapsamında ’Bir ölür bin yaşarız’ projesi ilgi odağı oldu.Okulun Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi...

Lisesi gençlerin 'Bir ölür bin yaşarız' projesi
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Kütahya’nın Simav ilçesinde, İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı etkinlikleri kapsamında ’Bir ölür bin yaşarız’ projesi ilgi odağı oldu.

Okulun Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Hüseyin Köse ve 7 öğrencinin hazırladığı proje, vatan savunmasında canını feda eden Simavlı şehitlerin ilçe haritasındaki dağılımını gösteriyor.

İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı etkinliklerine Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Belediye Başkanı Süleyman Özkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şirikçi, Okul Müdürü Hüseyin Çapar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Bilim Fuarını açılışını gerçekleştiren Kaymakam Türker Çağatay Halim, öğrenci ve proje rehberi öğretmenlerinin hazırladıkları çalışmaları inceleyerek, emeği geçenleri tebrik etti. ’Bir ölür bin yaşarız’ projesine konu olan Simavlı 20 asker, 3 polis ve 2 öğretmen olmak üzere toplam 25 şehit, öğrenciler tarafından anlatıldı.

Simavlı 25 şehidin fotoğraflarının bulunduğu ışıklı ağaç ve şehitlerin hayatı ile ilgili bilgileri anlatan proje rehber öğretmeni Hüseyin Köse, “Böyle bir proje ilk defa yapıldı. Amacımız, şehitlerimizi unutturmamak, şehitlerimizi anmak, gelecek nesillerimize şehit olma aşkını aşılamaktır” diye konuştu.

Proje öğrencileri tarafından ’İşte toprak, işte yaprak, işte bayrak’ sloganları söylendi. (MEİ-EFE)
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