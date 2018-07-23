KÜTAHYA:
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23 Temmuz 2018 Pazartesi 11:30

Masa tenisi turnuvası

Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı sportif Kalkan Köyü’nde, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” anısına düzenlenen masa tenisi turnuvası sona erdi. Yoğun ilgi gören ve çekişmeli müsabakaların yapıldığı turnuvaya köy halkından...

Masa tenisi turnuvası
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Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı sportif Kalkan Köyü’nde, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” anısına düzenlenen masa tenisi turnuvası sona erdi. Yoğun ilgi gören ve çekişmeli müsabakaların yapıldığı turnuvaya köy halkından 64 kişinin katıldığı bildirildi.

Kalkan Köyü Muhtarı İsmail Ayan, 15 Temmuz hain darbe girişimini ve Türk Milleti’nin birlik ve beraberliğini unutturmamak adına masa tenisi turnuvası düzenlediklerini ifade etti. Ayan “ Türkiye Cumhuriyeti’nin Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın emriyle başlayan Demokrasi hareketini her yıl anmak adına düzenlediğimiz masa tenisi turnuvası, köyümüzdeki birlik ve beraberliği de olumlu yönde etkiledi” dedi.

Sportif Kalkan köyü gençlerinden Hasan Balta ve Hakan Balta’nın koordinatörlüğünde gerçekleştirilen “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” masa tenisi turnuvasının finali Alaattin Ilkın ile İsmail Çakar arasında yapıldı. Köy halkından çok sayıda seyircinin katıldığı, bir hafta devam eden turnuvada İsmail Çakar şampiyon oldu. Köy Muhtarı İsmail Ayan tarafından dereceye girenlere plaket verildi. (MEİ-EFE)
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