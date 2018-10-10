Melki mantarı tezgahlarda

Kütahya’nın Emet İlçesinde dağlarda yetişen melki mantarı tezgahlardaki yerini aldı.

Bu yıl özellikle ilçeye bağlı Umutlu Köyü dağlık kesimlerinde çıkan kırmızı renkli melki mantarları pazarda kilosu 10 ile 15 TL’den satılıyor.

Yörede Espit adını verilen melki mantarının tam bir protein deposu olduğunu söyleyen mantar satıcısı Hüseyin Koç,"Bu yıl Umutlu Köyü dağlık kesimlerinde bolca görülen melki mantarının kilosunu şu an 10 ile 15 TL’den satıyoruz. Mantar iyice bollaştığında fiyatlar aşağıya düşecektir. Yöremizde çıkan melki mantarı halk tarafından bilinen ve zehirli olmayan bir mantar çeşidi. Mantarın yağda kızartması ve küllemesi yanında yapılan yemeği çok leziz olduğundan vatandaşlarımız gönül rahatlığı ile yemektedirler" dedi.