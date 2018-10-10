KÜTAHYA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

10 Ekim 2018 Çarşamba 10:46

Melki mantarı tezgahlarda

Kütahya’nın Emet İlçesinde dağlarda yetişen melki mantarı tezgahlardaki yerini aldı.Bu yıl özellikle ilçeye bağlı Umutlu Köyü dağlık kesimlerinde çıkan kırmızı renkli melki mantarları pazarda kilosu 10 ile 15 TL’den satılıyor.Yörede...

Melki mantarı tezgahlarda
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Kütahya’nın Emet İlçesinde dağlarda yetişen melki mantarı tezgahlardaki yerini aldı.

Bu yıl özellikle ilçeye bağlı Umutlu Köyü dağlık kesimlerinde çıkan kırmızı renkli melki mantarları pazarda kilosu 10 ile 15 TL’den satılıyor.

Yörede Espit adını verilen melki mantarının tam bir protein deposu olduğunu söyleyen mantar satıcısı Hüseyin Koç,"Bu yıl Umutlu Köyü dağlık kesimlerinde bolca görülen melki mantarının kilosunu şu an 10 ile 15 TL’den satıyoruz. Mantar iyice bollaştığında fiyatlar aşağıya düşecektir. Yöremizde çıkan melki mantarı halk tarafından bilinen ve zehirli olmayan bir mantar çeşidi. Mantarın yağda kızartması ve küllemesi yanında yapılan yemeği çok leziz olduğundan vatandaşlarımız gönül rahatlığı ile yemektedirler" dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku