Milletvekili İshak Gazel, Diyanet Vakfı’na 2 hisse kurban bağışında bulundu

Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlık Divanı Katip üyesi ve AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, Türkiye Diyanet Vakfı’na 2 hisse kurban bağışında bulundu.

Vekaletle kurban kesim programı kapsamında yapılan çalışmalar hakkında Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar’dan bilgi alan Gazel, Türkiye Diyanet Vakfı’na vekalet yoluyla yurt içi ve dışı olmak üzere 2 hisse kurban bağışı yaptı.

Müftü Hazırlar, Milletvekili Gazel kurban kampanyası desteği sebebiyle teşekkür etti.Gazel, "Bilindiği gibi, Türkiye Diyanet Vakfımız, Anadolu insanımızın, milletimizin iyilik lideri olarak 7 kıtada iyilik hakim oluncaya kadar şiarıyla yola çıktı ve Anadolu insanın vekaletini emanet bildi ve onu ulaştırmaya gayret ediyor. Her yıl olduğu gibi Diyanet İşleri Başkanlığımız Türkiye Diyanet Vakfı ile beraber milletin güven duyduğu, itimat ettiği bir kurum olarak bu emaneti mazluma, mağdura bu konuda muhtaçlara ulaştırmak için gayret ediyor. Ben bu anlamlı kampanyamıza destek veren vekilimize yürekten teşekkür ediyorum. Kendilerinin bu yardımları öyle ümit ediyorum ki örneklik teşkil edecek. Yurt içi ve yurt dışı vekalet takdim ediyor. Cenab-ı Hak kabul buyursun ve kendilerinden razı olsun" şeklinde konuştu.

Diyanet camiasını hizmetlerini yakından takip ettiğini ifade eden Milletvekili İshak Gazel, "İl Müftümüz Hüseyin Hazırlar hocamın nezdinde Türkiye Diyanet teşkilatına ve Diyanet Vakfına teşekkürü borç biliyorum. Şu anda biz Türkiye’de yaşayan Müslümanlar olarak dünyadaki Müslüman kardeşlerimizle birlik ve beraberlik hedefi doğrultusunda bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Diyanet Vakfımız da bu çalışmaya en çok hizmet eden kurumlarımızdan Diyanet İşleri teşkilatımızda sahih dinin kitap ve sünnet eksenli din anlayışının en net ve kesin bir şekilde temsil edildiği sıhhatli kurum olarak bu görevi çok güzel bir şekilde yerine getiriyor. Bir Müslümanın şu anda en önemli gündemi bütün dünya Müslümanlarının vahdeti olmalıdır. Bu anlamda bu tarz yapılan çalışmalarda bu birlikteliğin sağlanmasının alt yapısını ve zeminini oluşturuyor. Benim babam da Diyanet Vakfının bir personeli. Bu nedenle çocukluğumdan beri Diyanet İşleri Başkanlığımızın ve Diyanet Vakfımızın yapmış olduğu çalışmalara vakıf bir insanım. Bu çalışmaların nerelerde, nasıl, hangi şartlar altında yapıldığını ve hangi insanlara yardım götürüldüğünü bizzat yaşayan, gören insanlardan birisiyim. Dolayısıyla gönül huzuru içerisinde bir bende bütün hemşerilerimizi Türkiye Diyanet Vakfının bu kampanyasına katılmaya davet ediyorum” diye konuştu. (EFE)