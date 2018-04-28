Minik yürekler, ’Asker amcaları’ ile şehitlik ziyareti yaptı

Kütahya’nın Altıntaş ilçesi Anaokulu öğrencileri Mehmetçiklerle birlikte Zafertepeçalköy Şehitliği’ni ziyaret ettiler.

Altıntaş Anaokulu Müdürü Şafak Asırlı, yaptığı açıklamada, ’’Öğrencilerimizle Zafertepeçalköy şehitliğimizi ziyaret ettik. Onlara burada verilen milli mücedeleyi ve yaşananları anlattık. Bizlere eşlik eden Askerlerimize ve öğrencilerimizle yakından ilgilenen komutanlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Çocuklarımızın vatan sevgisini eksiksiz kazanması için bu tip faaliyetlerimiz devam edecek’’ ifadelerini kullandı. (YD-EFE)