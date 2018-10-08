KÜTAHYA:
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08 Ekim 2018 Pazartesi 10:03

Minikler bayat ekmeklerden sokak hayvanlarına mama hazırlıyor

Kütahya’nın Hisarcık Atatürk İlkokulu Anasınıfı öğrencileri örnek bir uygulamaya imza atarak sokak hayvanları için bayat ekmek ve sütten mama hazırlıyorlar.Anasınıfı öğrencileri haftanın bir günü öğretmenleri Selin Ağçay nezaretinde...

Minikler bayat ekmeklerden sokak hayvanlarına mama hazırlıyor
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Kütahya’nın Hisarcık Atatürk İlkokulu Anasınıfı öğrencileri örnek bir uygulamaya imza atarak sokak hayvanları için bayat ekmek ve sütten mama hazırlıyorlar.

Anasınıfı öğrencileri haftanın bir günü öğretmenleri Selin Ağçay nezaretinde evlerinden getirdikleri bayat ekmekleri doğrayıp sütle karıştırarak sokak hayvanlarının yemesi kap içerisinde boş alanlara bırakıyorlar.

Bayat ekmeklerden mama hazırlama fikrinin öğrencilerden geldiğini ifade eden Öğretmen Selin Ağçay,” Etkinlik çerçevesinde öğrencilerin evlerinden getirdikleri bayat ekmekleri hep birlikte doğrayıp sütle karıştırarak hazırladığımız mamaları kaplara doldurup sokak hayvanlarının yemesi için okul çevresindeki boş alanlara bırakıyoruz. Öğrencilerimiz ders bitiminden sonra yaptıkları kontrollerde hazırlayıp kaplara bıraktıkları mamaların hepsinin yenmiş olduğunu görünce çok mutlu oluyorlar. Düzenlediğimiz etkinlik sayesinde hem ekmeklerin çöpe atılmasını önleyerek sokak hayvanlarına mama temin etmiş oluyoruz, hem de çocuklarda değerler eğitiminin içerdiği sevgi ve yardımseverlik duygularını pekiştirmiş oluyoruz” dedi.(MA-EFE)
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