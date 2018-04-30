KÜTAHYA:
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30 Nisan 2018 Pazartesi 12:15

Müdür Fatih Yıldız: ÇATAK müracaatları başladı

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde, Çevre Amaçlı Tarım Arazilerinin Korunması Programı (TATAK) uygulaması için müracaatların başladığı açıklandı.Altıntaş İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Fatih Yıldız, yaptığı açıklamada,...

Müdür Fatih Yıldız: ÇATAK müracaatları başladı
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Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde, Çevre Amaçlı Tarım Arazilerinin Korunması Programı (TATAK) uygulaması için müracaatların başladığı açıklandı.

Altıntaş İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Fatih Yıldız, yaptığı açıklamada, ’’2018 yılı ’ÇATAK’ uygulaması için Müracaat Alınacak Köy ve Mahalleler, Alibeyköy, Altıntaş, Beşkarış, Eğmir, Gecek, Genişler, Gökçeler, Işıklar, Karaağaç, Kuyucak, Murathanlar, Şanlıyurt, Üçhüyük, Yayla, Yolçatı, Zafertepe Çalköy, Bozbay, Cumhuriyet, Hürriyet ve Yeni Mahalle olarak belirlenmiştir. Müracaatı Alınmayacak Köylerimiz ise, Akçaköy, Alıncık, Aydınlar, Aykırıkçı, Çakırsaz, Çayırbaşı, Erenköy, Meçidiye, Osmaniye, Oysu, Pınarcık, Pusan, Sadıkkırı, Saraycık, Sevdiğin, Yalnızsaray, Yapılcan, Yenikaraağaç ve Yeşilyurt köyleridir. Bu köylerden Önceden müracaatı olan çiftçilerimiz, projede 3 yılını dolduruncaya kadar işlemlerini devam ettireceklerdir’’ dedi.

Yıldız, ’’2018 yılı ’ÇATAK’ uygulama alanı İlçemiz genelinde 600 dekar olarak belirlenmiştir. 600 dekar mümkün olduğu kadar fazla çiftçimizin faydalanabilmesi için yeni müracaatlara, 3. kategoriden başvurulara öncelik verilecek ve kişi başına müracaat alanı sınırlı tutulacaktır. 2018 yılı ’ÇATAK’ müracaatları başlamış olup, son Müracaat Tarihi 30 Eylül 2018 tarihidir. Müracaatlar İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüze şahsen yapılacaktır’’ ifadelerini kullandı. (YD-EFE)
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