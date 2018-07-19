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19 Temmuz 2018 Perşembe 11:37

Müdür İlhan Cebeci: Yaz Kursları, sosyal barış açısından çok önemli

Hisarcık İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci Kur’an-ı Kerim Öğrenme Kursu’nu ziyaretinde yaptığı açıklamada; Yaz kurslarının sosyal barışın sağlanması açısından önem arz ettiğini belirtti.Müdür İlhan Cebeci, Halk Eğitim...

Müdür İlhan Cebeci: Yaz Kursları, sosyal barış açısından çok önemli
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Hisarcık İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci Kur’an-ı Kerim Öğrenme Kursu’nu ziyaretinde yaptığı açıklamada; Yaz kurslarının sosyal barışın sağlanması açısından önem arz ettiğini belirtti.

Müdür İlhan Cebeci, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sebiha Kaya ve Şube Müdürü Mehmet Ali Özdemir ile birlikte Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce “Okullar Hayat olsun” projesi kapsamında Kutluhallar köyünde açılan 27 öğrencinin katıldığı Kur’anı Kerim öğrenme kursunu ziyaret etti.

Çocuklarla bir süre sohbet ederek onlara dondurma ikram eden Cebeci, kalıcı ve hızlı öğrenme yaşının çocukluk dönemi olduğuna vurgu yaparak, ” Yaz kursları sosyal barışın sağlanması açısından önem arz etmektedir. Çünkü bu kurslara katılan çocuklar arasındaki duygu, düşünce, davranış ve bilgi alışverişi artmakta, en azından çocukların birbirlerine yabancı olarak büyümeleri engellenmiş olmaktadır. Bu sebeple günümüzde, yaz aylarında cami, Kur´an kursu ve diğer mekanlarda düzenlenen yaz kursları din eğitimi alanındaki önemli bir boşluğu doldurmuş ve yaygın din eğitiminin en önemli kanallarından biri haline gelmiştir” dedi. (MA-EFE)
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