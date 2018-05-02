KÜTAHYA:
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02 Mayıs 2018 Çarşamba 10:49

Müdür Mehmet Sağsöz’den öğrencilere kitap

Kütahya’nın Altıntaş Zafertepeçalköy Ortaokul Müdürü Mehmet Sağsöz, ilçeye bağlı Sevdiğin Köyü Ortaokul öğrencilerine kitap hediye etti.Sevdiğin ortaokulu öğrencilerine kendi imkanlarıyla aldığı kitapları hediye eden Zafertepeçalköy...

Müdür Mehmet Sağsöz'den öğrencilere kitap
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Kütahya’nın Altıntaş Zafertepeçalköy Ortaokul Müdürü Mehmet Sağsöz, ilçeye bağlı Sevdiğin Köyü Ortaokul öğrencilerine kitap hediye etti.

Sevdiğin ortaokulu öğrencilerine kendi imkanlarıyla aldığı kitapları hediye eden Zafertepeçalköy Ortaokul Müdürü Mehmet Sağsöz’ün bu davranışı öğrenci velileri ve Sevdiğin Köyü ilkokulu idarecileri tarafından takdirle karşılandı.

Müdür Mehmet Sağsöz, yaptığı açıklamada, ’’Bir insanın kelime hazinesi ne kadar genişse, anlayışı o kadar yüksektir. Bir öğrenci tarihle ilgili birkaç roman okumuşsa sonraki zamanlarda, tarihi içerikli konuşmalar olduğunda konu ile ilgili terimleri hemen kavrayacaktır. Dilimiz, ancak edebiyat üstatlarının eserlerini okumakla zenginleşir. Büyük adamların eserlerini okumalıyız. Bu sayede hem düşünceleriniz gelişir, hem de ifade yeteneğiniz güzelleşir. Boş zamanlarında kitap okuyanın beyni gelişir ve her alanda bilgi sahibi olur. Bende bu amaçla elimden geldiği kadar öğrencilerimize kitap dağıtıyorum’’ ifadelerini kullandı.(YD-EFE)
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