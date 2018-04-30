Müdür Özdemir: Kut’ül Amare, tarihin önemli zaferi

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Kut’ül Amare Zaferi’nin 102. yıl dönümü dolayısıyla 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anadolu Lisesi tarafından program düzenlendi.

Meslek Yüksekokulu Amfisinde düzenlenen Kut’ül Amare Zaferi’nin 102. yıl dönümü programına Kaymakam Tuncay Karataş, Meslek Yüksek Okulu Müdürü Ahmet Danış, İlçe Jandarma Komutanı Hakan Özgül, İlçe Emniyet Amiri Mehmet Akbulut, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci, AK Parti İlçe Başkanı Ali Var, şehit yakınları, gaziler ve öğrenciler katıldı.

İlçe Vaizi İsmail Şenkul’un kuran tilavetiyle başlayan programın açış konuşmasını yapan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Ali Özdemir, Kut’ül Amare Zaferi’nin tarihin önemli zaferlerinden birisi olduğunu belirterek,” Kûtü’l - Amâre; Birinci Dünya Savaşı´nda Osmanlı ordusunun zor şartlar ve imkânsızlıklar içinde, Çanakkale´den sonra İngilizlere karşı kazandığı ve bir tümeni bütün personeli ile birlikte esir aldığı eşsiz bir zaferdir. Şehadeti, şereflerin en büyüğü kabul ederek topraklarımızı vatan yapmak için canlarını feda eden yiğitlerimizi anmak; onların zaferlerini gelecek nesillere aktarmak, nasıl bir vatan borcu, bir vefa örneği ise büyük fedakârlıklarla kazanılan zaferleri unutturmanın da onların anısına yapılan en büyük saygısızlıktır. Tarihimizden o şanlı zaferi anlatan bir sayfa yok edildi ve bu zafer bilerek bize unutturuldu. Aslında Çanakkale ne ise ‘Kûtü’l - Amâre de oydu. Bugün 102. yıl dönümünü kutladığımız ‘Kûtü’l Amâre Zaferi’nin önemini çok iyi idrak etmemiz gerekiyor” dedi.

“Geçmişini bilmeyen, geçmişinden güç almayan milletlerin var olması mümkün değildir”

Geçmişini bilmeyen ve geçmişinden güç almayan milletlerin var olmasının mümkün olmadığına işaret eden Özdemir,”Millet olarak şanlı tarihîmizden aldığımız güçle geleceğe doğru yürüyoruz. Vatan uğrunda hiç düşünmeden canlarını feda eden şehitlerimize Allahtan rahmet, gazilerimize uzun ömürler diliyor, vatanımız için gece gündüz demeden görev yapan askerlerimize ve polislerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Devlet ve millet düşmanlarına fırsat vermesin” diye konuştu.

Programda, Kut’ül Amare ile ilgili sinevizyon gösterisi, şiirlerin seslendirilmesi ve hatıraların okunmasının ardından Müzik Öğretmeni Oğuzhan Kavukçu müzik sunumugerçekleştirildi. Programın sonunda Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Hasan Kilitçi’nin nezaretinde öğrenciler tarafından Asker Duası seslendirildi.(MA-EFE)