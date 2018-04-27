Müdür Yıldırım: İmam Hatip Liseleri dini eğitim vermenin dışında artık bilimsel çalışmalarda yapıyor

TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme programı kapsamında, Kütahya Emet Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde ilk kez gerçekleştirilen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı yoğun ilgi gördü.

Anadolu İmam Hatip Lisesi sergi salonunda düzenlenen Bilim Fuarının açılışına Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Milli Eğitim Müdür Mustafa Cöre, Anadolu İmam Hatip Müdürü Ahmet Yıldırım, okul müdürleri, öğretmenleri ve öğrencileri ile veliler katıldı. Fuarda 20 proje 2 gün boyunca bilim meraklılarının beğenisine sunulacak.

Fuarda Çavdarhisar ilçesi Aizonoi Antik Kenti’ni anlatan proje ve Erozyonu önleyelim çevremizi koruyalım projesi büyük ilgi gördü.

Fuarın düzenleyicisi proje öğretmeni Gözde Çelik, ’Erozyonu önleyelim çevremİzi koruyalım’ projesi ile ilgili yaptığı açıklamada, ’’Burada 3 adet kesilmiş şişelere topraklarımızı yerleştirdik. İlkine çim ektik, ikincisine yaprak koyduk, üçüncüsüne sadece toprak koyduk. Bunları belirli aralıklarla suladıktan sonra çim ekili olan şişemizden akan suyun oldukça temiz olduğunu gördük. Yaprakla beslediğimiz şişemizden akan suyun biraz kirli olduğunu sadece toprakla beslediğimiz şişeden akan suyun oldukça kirli olduğunu gördük. Buradan çıkaracağımız sonuca gelirsek; Çim ekilen toprakta erozyon ve toprak kayması önlendiği için suyun temiz aktığını gözlemledik. Yaprak dahi bir nebze bizi olumlu etkilerken, hiç çim olmayan toprakta kaymanın çok fazla olduğunu gördük. Buradan yine şöyle bir sonuca varabiliriz. Çimlendirmek bile bu kadar önemliyken ağaç dikmek oldukça önemli. Çevremizi koruyalım, yeşilliklerimizi koruyalım. Çevremizi yeşillendirmeye özen gösterelim ve ağaç dikimine önem verelim’’ dedi.

İmam Hatip Lisesi olarak böyle bir sergiyi açmaktan gurur duyduklarını belirten Okul Müdürü Ahmet Yıldırım, ’’Öğrencilerimiz bilim fuarları ve teknik çalışmaları yürütmekteler. Fuarımızda 20 projemiz var. Bütün derslerimizden meslek dersleri dahil projelerimiz var. Fuarımızı İmam Hatip Liselerinin sadece dini eğitim değil, bilimsel çalışmalar yaptığını, yapabildiğini ortaya koymak için yaptık ve çalıştık. İnşallah önümüzdeki dönemlerde de devam etmeyi düşünüyoruz. İmam Hatip Liseleri olarak hem din eğitimi hemde proje ağırlıklı çalışmalarla eğitime öğretime devam etmek istiyoruz. Bu projemizi yürüten biyoloji öğretmenimiz başta olmak üzere fuarda projesi bulunan bütün öğretmenlerimize öğrencilerimle beraber teşekkür ediyorum’’ dedi.

Emet Kaymakamı Hasan Çiçek ve protokol üyeleri, Fuarda sergilenen ’Erozyonu önleyelim çevremizi koruyalım’ ve ’Çavdarhisar Aizonai Antik Kenti’ projesi hakkında öğrenci ve öğretmenlerden detaylı bilgiler aldı ve tebrik etti.(YD-EFE)