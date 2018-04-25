Müftü Ebubekir Gölpınar’dan veda

Kütahya’nın Dumlupınar Müftüsü Ebubekir Gölpınar’ın İzmir’in Ödemiş Müftülüğü’ne atanmasından dolayı ilçe protokolü, muhtarlar ve imamların katıldığı veda yemeği verildi.Dumlupınar Kaymakamı Osman Sayılır, yemekte yaptığı...

Kütahya’nın Dumlupınar Müftüsü Ebubekir Gölpınar’ın İzmir’in Ödemiş Müftülüğü’ne atanmasından dolayı ilçe protokolü, muhtarlar ve imamların katıldığı veda yemeği verildi.

Dumlupınar Kaymakamı Osman Sayılır, yemekte yaptığı konuşmada, ’’Beş yıldır Dumlupınar İlçe Müftüsü olarak görev yapan saygıdeğer Hocamız Ebubekir Gölpınar’ın İzmir’in Ödemiş ilçesine tayin olması sebebiyle aramızdan ayrılıyor. Görev süresi boyunca ilçemizin manevi hayatına birçok katkıda bulunan kıymetli hocamıza sonsuz teşekkür ederim. Yeni görevinin hayırlı uğurlu olmasını temenni eder, ailesi ve kendisi hakkında hayatın yeni güzelliklere vesile olmasını dilerim’’ dedi.

Müftü Gölpınar’a yeni görev yerinde başarılar dilediğini belirten Dumlupınar Belediye Başkanı Niyazi Tezcan, ’’Dumlupınar’da güzel hizmetlere vesile olduğu için kendisine bütün Dumlupınar halkı adına çok teşekkür ediyorum" dedi.

Müfütü Gülpınar, veda konuşmasında, ’’5 yıldır Dumlupınar’da görev yapmaktayım. Biz burada sevgi saygı gördük, sevgi saygı göstermeye çalıştık. Dumlupınar’da görev yapmaktan dolayı gerçekten memnun kaldım. Buradaki görev süremi, müftülük hayatım boyunca tatlı anı olarak hatırlayacağım” ifadelerini kullandı.

Dumlupınar Kaymakamı Osman Sayılır ve Belediye Başkanı Niyazi Tezcan Müfütü Gölpınar’a hizmetlerinden dolayı hediye taktim ettiler. (YD-EFE)