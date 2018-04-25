KÜTAHYA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Nisan 2018 Çarşamba 10:39

Müftü Ebubekir Gölpınar’dan veda

Kütahya’nın Dumlupınar Müftüsü Ebubekir Gölpınar’ın İzmir’in Ödemiş Müftülüğü’ne atanmasından dolayı ilçe protokolü, muhtarlar ve imamların katıldığı veda yemeği verildi.Dumlupınar Kaymakamı Osman Sayılır, yemekte yaptığı...

Müftü Ebubekir Gölpınar'dan veda
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Kütahya’nın Dumlupınar Müftüsü Ebubekir Gölpınar’ın İzmir’in Ödemiş Müftülüğü’ne atanmasından dolayı ilçe protokolü, muhtarlar ve imamların katıldığı veda yemeği verildi.

Dumlupınar Kaymakamı Osman Sayılır, yemekte yaptığı konuşmada, ’’Beş yıldır Dumlupınar İlçe Müftüsü olarak görev yapan saygıdeğer Hocamız Ebubekir Gölpınar’ın İzmir’in Ödemiş ilçesine tayin olması sebebiyle aramızdan ayrılıyor. Görev süresi boyunca ilçemizin manevi hayatına birçok katkıda bulunan kıymetli hocamıza sonsuz teşekkür ederim. Yeni görevinin hayırlı uğurlu olmasını temenni eder, ailesi ve kendisi hakkında hayatın yeni güzelliklere vesile olmasını dilerim’’ dedi.

Müftü Gölpınar’a yeni görev yerinde başarılar dilediğini belirten Dumlupınar Belediye Başkanı Niyazi Tezcan, ’’Dumlupınar’da güzel hizmetlere vesile olduğu için kendisine bütün Dumlupınar halkı adına çok teşekkür ediyorum" dedi.

Müfütü Gülpınar, veda konuşmasında, ’’5 yıldır Dumlupınar’da görev yapmaktayım. Biz burada sevgi saygı gördük, sevgi saygı göstermeye çalıştık. Dumlupınar’da görev yapmaktan dolayı gerçekten memnun kaldım. Buradaki görev süremi, müftülük hayatım boyunca tatlı anı olarak hatırlayacağım” ifadelerini kullandı.

Dumlupınar Kaymakamı Osman Sayılır ve Belediye Başkanı Niyazi Tezcan Müfütü Gölpınar’a hizmetlerinden dolayı hediye taktim ettiler. (YD-EFE)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku