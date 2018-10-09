KÜTAHYA:
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09 Ekim 2018 Salı 14:37

Muhtar aracında ölü bulundu

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesibe bağlı Gazelyakup Köyü Muhtarı Muammer Yüğrük (48) aracında ölü bulundu.Alınan bilgiye göre, Eğriöz Köyü Çaldere Mevkiinde şüpheli aracın olduğu ihbarını alan ilçe Jandarma Komutanlığı bölgeye...

Muhtar aracında ölü bulundu
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Kütahya’nın Tavşanlı ilçesibe bağlı Gazelyakup Köyü Muhtarı Muammer Yüğrük (48) aracında ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Eğriöz Köyü Çaldere Mevkiinde şüpheli aracın olduğu ihbarını alan ilçe Jandarma Komutanlığı bölgeye 3 devriye ekibi ile gitti.

Araç ve çevresinde yapılan kontroller sonucunda 45 HB 9488 plakalı kamyonetin sürücü koltuğunda Gazelyakup Köy Muhtarı Muammer Yüğrük’ün başının sağ tarafından tabanca ile tek el ateş edilmesi sonucu ölü olarak bulundu.

Olay ile ilgili olarak Tavşanlı Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek, olay bölgesinde Tavşanlı Olay Yeri İnceleme Tim Komutanlığı tarafından inceleme ve araştırmalar yapılarak, 1 adet 7.65 mm çapında tabanca ve kovan tespit edildi.

İntihar ettiği tahmin edilen Muammer Yüğrük’ün cenazesi kesin ölüm sebebinin tespiti için Adli Tıp Kurumu’a gonderildi.
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