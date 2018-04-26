Muhtar Ömür Eldiven: Eğitime destek, geleceğe hizmet’ anlayışıyla çalışıyoruz

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde Zafertepeçalköy Muhtarlığı ve Altıntaş Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ile ortaokul öğrencilerine ’Model uçak yapımı kursu’ açıldı.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Halil Akbulut, kursun açılışında yaptığı konuşmada, ’’İlk defa bir köy okulunda böyle bir kurs açıldı. Maddi ve manevi desteklerinden dolayı Zafertepeçalköy Muhtarı Ömür Eldiven’e teşekkür ediyorum’’ dedi.

Eğitime destek, geleceğe hizmet’ anlayışıyla çalıştıklarını belirten Zafertepeçalköy Muhtarı Eldiven, ’’Muhtarlık görevine başladığımız günden beri çocuklarımızın eğitimi için gereken desteği verdik. Birçok talebi hizmet çerçevemiz kapsamında yerine getirdik. Zafertepeçalköy muhtarlığı olarak elimizden geleninin hep daha fazlasını yapmak için gayret ettik. Kursumuz çocuklarımıza şimdiden hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Türk Hava Kurumu Tavşanlı Şubesi Saymanı Nuri Doğan tarafından 23 öğrenciye açılan kursun 32 saat süreceği bildirildi. (YD-EFE)