Kütahyalı mühendis, girişimci ve yazar Abdullah Reha Nazlı, 15 ay içerisinde 15 ayrı üniversitede konferans verdi. Kitaplarını okuyan öğrenciler tarafından 40’a yakın üniversiteye davet edilen Nazlı, bunlardan okurlarından en çok mesaj...

Kütahyalı mühendis, girişimci ve yazar Abdullah Reha Nazlı, 15 ay içerisinde 15 ayrı üniversitede konferans verdi. Kitaplarını okuyan öğrenciler tarafından 40’a yakın üniversiteye davet edilen Nazlı, bunlardan okurlarından en çok mesaj gelen bölümleri öncelikli olarak tercih etti.

Sosyal medya çağını anlamak, mühendisliğin hayata ve olaylara bakışı nasıl değiştirdiği, laboratuarda ve hayatta aynı stratejilerin geçerli olduğu ve kendini eğitimin önemi gibi konularda konferanslar veren Nazlı’nın ayrıca şimdiye kadar yayınlanmış 4 kitabı ve internette yüzlerce makalesi bulunuyor.

10 yıldan beri konferanslar verdiğini söyleyen Nazlı, kitaplarının çıkmasının ardından üniversite öğrencilerinin gösterdiği teveccüh ile davetlerin arttığını, neredeyse gittikleri her yerde dolu salonlarla ve çok ilgili kitlelerle karşılaştıklarını, davetlerin şimdilik yarısını kabul edebildiğini bildirdi.

Son bir buçuk yıl içinde Yıldız Teknik, Hacettepe, Ankara, Selçuk, Uludağ, Adnan Menderes, Necmettin Erbakan, Afyon Kocatepe, Ondokuz Mayıs, Gaziantep, Celal Bayar, İzmir YTÜ, Bülent Ecevit, Pamukkale ve Ordu Üniversitelerinde konferanslar veren Nazlı ayrıca çeşitli konularda seminer ve eğitimler de vermeye devam ediyor. (EFE)