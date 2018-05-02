KÜTAHYA:
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02 Mayıs 2018 Çarşamba 10:58

Nisa Cömert: Ucuza alınan güneş gözlükleri göze zarar veriyor

Kütahya’da ilkbahar ile birlikte güneş gözlüğü satışları artarken, piyasada satılan kalitesiz güneş gözlüklerinin zamanla göz sağlığına kalıcı zararlar verdiği uyarısında bulunuldu.Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda iş yeri açarak...

Nisa Cömert: Ucuza alınan güneş gözlükleri göze zarar veriyor
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Kütahya’da ilkbahar ile birlikte güneş gözlüğü satışları artarken, piyasada satılan kalitesiz güneş gözlüklerinin zamanla göz sağlığına kalıcı zararlar verdiği uyarısında bulunuldu.

Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda iş yeri açarak faaliyetlerine başlayan Nisa Cömert, tüketicileri uyardı.

İşportalarda satılan kalitesiz güneş gözlüklerinin gözde zamanla kalıcı hasarlar bırakabileceğine işaret eden Cömert, "kaliteli güneş gözlüklerin camları UV ve IR ışınlarını önler aynı zamanda camlarda bulunan polorize özelliği güneşden gelen yansımalarını engeller ve net görüntü algılamamızı sağlar. Ancak kalitesiz güneş gözlüklerinin bu tür işlevleri bulunmamaktadır. Hatta göz sağlığını önemli ölçüde tehdit etmektedir. Özellikle açık renkli gözler, allerjik konjonktivit, kuru göz, albinizm gibi göz hastalıkları olanlar güneş ışınlarından daha fazla etkilenir” diye konuştu.

Genelde Polorize cam gözlüklerin ilgi gördüğünü kaydeden Nisa Cömert, “Gözlük fiyatları ise 100-150 liradan başlayıp, bin 500 liraya kadar çıkıyor. En çok satılan gözlüklerin fiyat aralığı ise 150 ile bin 300 lira arasında değişiyor” şeklinde konuştu.

“Vatandaşların güneş gözlüğü takmasında büyük fayda var” diyen Cömert, şunları kaydetti: "Güneş gözlüğü camları güneşten gelen zararlı ışınları süzdüğü için özellikle polorize olmasında daha büyük fayda var. Piyasadaki tezgahlardan güneş gözlüğü alınmamasını tavsiye ederim. Çünkü onlar koruma amaçlı değildir uzun süreli kullanılmaya devam edilir ise gözü körlüğe kadar götürür.”

Nisa Cömert, vatandaşların gözlüklerini Sağlık Bakanlığı’nın izni ile açılan iş yerlerinden almalarını istedi. (EFE)
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