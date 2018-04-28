’Ödüllü kitap okuma yarışması’nın Sınavı Hisarcık’ta yapıldı

Eğitim-Bir-Sen Kütahya 1 No’lu Şubesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kütahya Belediyesi işbirliği ile bu yıl 4.’sü düzenlenen ödüllü Kitap Okuma Yarışması İl Sınavları Hisarcık ilçesinde gerçekleştirildi.

Eğitim-Bir-Sen Hisarcık İlçe Temsilcisi Mehmet Ali Özdemir, “Genç nesillerin erdemli ve ahlaklı bireyler olarak yetiştirilmesine katkıda bulunmak; okuyan, öğrenen ve ilmiyle amel eden bir nesil yetiştirmek amacıyla “Zihnen ve Bedenen Sağlıklı Nesiller İçin Kitap Okuma Projesi’’ sloganıyla Eğitim-Bir-Sen Kütahya 1 No’lu Şubesi, Kütahya Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün işbirliği ile bu yıl 4.’sü düzenlenen Ödüllü Kitap Okuma Yarışmasının il finalleri 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anadolu Lisesi ile Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulundaki 20 sınıfta 280 öğrencinin katılımıyla yapılmıştır. Proje kapsamında 5. 6. 7. 8. sınıflar ve liseler olmak üzere sınavlar her üç kategoride gerçekleştirilmiştir. Üç kategoride dereceye giren ilk 43 öğrenciye, toplamda 129 öğrenciye bisiklet ödülü, ilk 3 dereceye giren öğrencilere ise altın ile ödüllendirilecek ” dedi.(MA-EFE)