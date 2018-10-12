KÜTAHYA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

12 Ekim 2018 Cuma 12:21

Odunlukta çıkan yangın korkuttu

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde çıkan yangında 2 katlı bir evin odunluğunda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı ilçesi Yeni Mahalle Arslanbey Caddesi’nde, gece 2 katlı evin odunluğunda M.A.’ya ait...

Odunlukta çıkan yangın korkuttu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde çıkan yangında 2 katlı bir evin odunluğunda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı ilçesi Yeni Mahalle Arslanbey Caddesi’nde, gece 2 katlı evin odunluğunda M.A.’ya ait evde yangın çıktı. Komşuların durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesiyle elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın çevre evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangına Tavşanlı Belediyesi İtfaiye araçları ile müdahale edildi.

Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonrası yangın tamamen söndürüldü. (Tİ-EFE)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku