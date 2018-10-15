'OEDAŞ, bu çağrıya kayıtsız kalmamalı'

Kütahya’nın tarihi mabetlerinden Karagöz Ahmet Paşa Camii’nin girişi kısmında yer alan elektrik trafo binasının tüm girişimlere rağmen kaldırılmaması tepkilere neden oluyor.Cami ve çevresi için Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından...

Kütahya’nın tarihi mabetlerinden Karagöz Ahmet Paşa Camii’nin girişi kısmında yer alan elektrik trafo binasının tüm girişimlere rağmen kaldırılmaması tepkilere neden oluyor.

Cami ve çevresi için Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restorasyon çalışması başlatıldığını belirten Balıklı Caddesi esnafları, yıllar önce yapılan ve halen kullanılmakta olan trafo binasının, tarihi yapının görünümünü engellendiğini ifade ettiler.

Esnaf Şükrü Kutluğ, Karagöz Ahmed Paşa Camii’nin, Anadolu Beylerbeyi Karagöz Ahmed Paşa’nın Şahkulu isyanında şehit olmasından sonra vasiyeti üzerine eşi Şah-ı Devran Binti tarafından 1511 yılında yaptırıldığını dile getirdi.

Kutluğ, "Bilindiği gibi, bu camimiz Kütahya’nın en eski mabetlerinden birisi. Caminin girişine yıllar önce elektrik trafosu binası yaptırılmış. Cami ve çevre için Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restorasyon çalışması başlatıldı. Çalışma başlamışken, elektrik trafo binasının da bir başka bölgeye nakledilmesi sevindirici olacaktır. Trafo binası için bölgede çok sayıda uygun yer olduğunu kanaatindeyim. Eğer bu trafo binası buradan kaldırılsa caminin ihtişamı tam olarak ortaya çıkacaktır. Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. (OEDAŞ) yetkililerinin bu tarihi çağrıya kayıtsız kalmamasını istiyorum.Ayrıca, trafo binasının kaldırılması yönünde Anıtlar Kurulu kararının da bulunduğunu öğrendim" diye konuştu.

Kutluğ, esnaflar olarak konunun takipçisi olmaya devam edeceklerini bildirdi.

Öte yandan, Kütahya Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Aydın, söz konusu trafo binasının bölgeden kaldırılması için OEAŞ yetkilileri ile gerekli görüşme ve yazışmaları yaptıklarını ancak olumlu bir sonuç elde edemediklerini dile getirdi. (EFE)