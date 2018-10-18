Öğrenciler, engelli aracı için 12 bin kapak topladı

Kütahya’nın Tavşanlı Fatih Ortaokulu öğrencileri, başlattıkları proje ile 12 bin adet mavi kapak topladı.Tavşanlı Fatih Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri tarafından toplanan 12 binin üzerindeki mavi kapak, engelli ihtiyaç sahiplerine...

Kütahya’nın Tavşanlı Fatih Ortaokulu öğrencileri, başlattıkları proje ile 12 bin adet mavi kapak topladı.

Tavşanlı Fatih Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri tarafından toplanan 12 binin üzerindeki mavi kapak, engelli ihtiyaç sahiplerine araç alınmak üzere Tavşanlı Belediyesi’ne teslim edildi.

Fatih Ortaokulu Okul Müdürü Mehmet Korul, "Okulumuzda öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz ile birlikte toplanan 12 binin üzerinde 15 kilogram gelen mavi kapakları Belediye görevlilerine teslim ettik" diyerek öğrencilere teşekkür etti. (Tİ - EFE)