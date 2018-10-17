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17 Ekim 2018 Çarşamba 10:56

Öğrenciler Kitap Fuarı’nda

Emet Etüt Merkezi öğrencileri, Kitap Fuarı ve Anadolu Üniversitesi’ni ziyaret etti.Başarılı öğrencileri ödüllendirmek maksadıyla gezi düzenlediklerini belirten Kaymakam Hasan Çiçek, ’’Fuara geziyi, Etüt Merkezine deneme sınavları...

Öğrenciler Kitap Fuarı'nda
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Emet Etüt Merkezi öğrencileri, Kitap Fuarı ve Anadolu Üniversitesi’ni ziyaret etti.

Başarılı öğrencileri ödüllendirmek maksadıyla gezi düzenlediklerini belirten Kaymakam Hasan Çiçek, ’’Fuara geziyi, Etüt Merkezine deneme sınavları ile başarı sıralamasıyla alınan 45 öğrenciyi ödüllendirmek ve kitap okuma alışkanlığının oluşması maksadıyla yaptık. Bu aynı zamanda bir kültür gezisi olarak yapıldı. Her yaştan yüzlerce insanın ilgi gösterdiği, merakla takip ettiği fuardaki birçok kitap ile öğrencilerimizi buluşturma imkanı bulduk. Çağdaş, bilgiyi araştıran ve sorgulayan, yaşama çok yönlü bakan bireyler yetiştirmeliyiz. İşte bu kitap fuarı öğrencilerimiz için çok büyük bir fırsattı bizde bu imkanı kendilerine sunduk” dedi.
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