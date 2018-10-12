Öğrenciler, müftülük ve cami ziyaretinde bulundu

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde ilkokul öğrencileri müftülük ve cami ziyareti gerçekleştirdi.

Şaphane ilkokulu 4. sınıf öğrencilerinin müftülüğe yaptıkları ziyaretten memnuniyet duyduğunu dile getiren Şaphane Müftüsü Metin Çelebi, çocukların camiyle ve müftülükle tanışmasının çok önemli olduğunu vurguladı. Öğrencilere Şaphane Müftülüğü tarafından kitaplar hediye edildi.

Öğrencilerin milli ve manevi değerlerle yetişmiş olmalarının önemine dikkati çeken Çelebi "Bu değerler eğitimi çok önemli. Bu yavrular hem devletimizin teminatı hem de geleceğimiz olacaklar. Millet olarak milli, manevi ve kültürel değerlerimiz bizim vazgeçilmez unsurlarımız. Bu çocuklarımızın kalbini, gönlünü, ruhunu ne kadar güzel doyurabilirsek, geleceğimize o kadar güzel bakacağız ve sağlam adımlar atacağız" dedi.

Öğrenciler daha sonra Şaphane Ulu Camiini ziyaret ederek Cami İmam Hatip’i ile sohbet edip tarihi cami ile ilgili bilgi aldılar.(YD-EFE)