KÜTAHYA:
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09 Ekim 2018 Salı 10:44

Öğrencilerden esnaf ve vatandaşlara lokma

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Emet Meslek Yüksekokulu öğrencileri, okullarının etkinliği kapsamında esnaf ve vatandaşlara lokma ikramında bulundu.DPÜ Emet Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğretim Görevlisi Dr. Uğur Saylan öncülüğünde...

Öğrencilerden esnaf ve vatandaşlara lokma
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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Emet Meslek Yüksekokulu öğrencileri, okullarının etkinliği kapsamında esnaf ve vatandaşlara lokma ikramında bulundu.

DPÜ Emet Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğretim Görevlisi Dr. Uğur Saylan öncülüğünde öğrencilerin, akademik ve idari personelin desteği ve katılımıyla Emet İlçe Meydanı’nda, ilçe esnafına ve halka lokma dağıtıldı.

Akşam saatlerinde başlayıp, gece boyunca devam eden lokma ikramında öğrenciler, Emet esnaflarını ziyaret ederek kendi elleriyle lokma ikramında bulundular. Etkinlik ilçe halkının ve öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Emet esnafı ve halkı, öğrencilerde var olan birlik ve beraberliği takdirle karşıladılar.

Türkiye’nin dört bir yanından Emet’e okumak için gelen öğrencilerin, çarşıda esnafa lokma dağıtımı büyük takdir topladı.(YD-EFE)
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